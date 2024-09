Novi sentinel in slovo rakete vega

Zgodaj zjutraj so z evropskega izstrelišča v Francoski Gvajani izstrelili še zadnjo raketo vega, ki je v tirnico ponesla satelit Sentinel-2C. »Odprava potrjuje pomembnost programa Copernicus, v okviru katerega iz tirnic opazujemo Zemljo in spremljamo okoljske spremembe ter zbiramo podatke, ki pomagajo kmetijskemu, gozdarskemu in pomorskemu sektorju,« je poudaril vodja projekta Sentinel-2 Constantin Mavrocordatos.

Satelit bo, kot so zapisali na spletni strani Ese, pošiljal visokoresolucijske posnetke površja in voda. Celotna odprava je sestavljena iz dveh identičnih satelitov, ki letita v isti tirnici drug za drugim, gre za satelita Sentinel-2A in Sentinel-«B, vsakih pet dni tako poslikata vse površje in vode pod njima. Sentinel-2C bo v kratkem zamenjal satelit A, nekaj časa bosta delovala skupaj, predvidoma prihodnje leto bodo v tirnico poslali še satelit Sentinel-2D, ki bo nadomestil satelit z oznako B. Trenutna generacija sentinelov je opremljena z multispektralnimi kamerami, letijo pa na višini okoli 786 kilometrov. Podatki, ki jih zbirajo sateliti, so prosto dostopni na portalu Copernicus Data Space Ecosystem.

Kontrolna soba v Kourouju. FOTO: Ronan Lietar/AFP

Satelit je v vesolje ponesla zadnja raketa vega, ki so jo uporabljali 12 let, v zadnjih letih smo že videli poleteti njeno naslednico vega-C, ki pa je trenutno prizemljena zaradi nesreče pri izstrelitvi decembra 2022. Predvidoma naj bi ta različica rakete poletela še letos novembra. Z raketami vega so izstrelili manjše odprave, med drugim tudi slovenska prva dva satelita Nemo HD in Trisat. Od leta 2012 so kupno izstrelili 22 raket vega, od tega sta bili dve izstrelitvi neuspešni.