Odpornost proti virusu še osem mesecev po okužbi

Spremljali so 25 bolnikov

Spominske celice po osmih mesecih

Avstralski znanstveniki so ugotovili, da imajo okuženi z virusom covid-19 imunski spomin, ki jih varuje pred ponovno okužbo, vsaj osem mesecev.Študijo je vodil izredni profesorz oddelka za imunologijo in patologijo univerze Monash, v njej pa so sodelovali še raziskovalci z univerze Monash, inštituta Burnet in iz bolnišnice Alfred. Objava v reviji Science Immunology razkriva, da si celice B imunskega sistema zapomnijo okužbo, in če je telo spet izpostav­ljeno virusu, lahko tudi po osmih mesecih sprožijo učinkovito tvorbo protiteles.Raziskava kaže, da bodo cepiva proti virusu sars-cov-2 učinkovala dovolj dolgo, da bodo države lahko ukrotile epidemijo. Nekatere prejšnje študije so sicer nakazovale, da bi lahko ljudje že v prvih mesecih po okužbi hitro izgubili imunost, kar pa je avstralska zdaj ovrgla, piše revija Nature.Raziskovalci so spremljali 25 bolnikov s covidom-19 in v osmih mesecih odvzeli vsakemu 36 vzorcev krvi, prvega štiri dni po okužbi in zadnjega 242 dni po okužbi. Tudi njihova študija je pokazala, da se je tvorba protiteles znatno upočasnila 20 dni po okužbi, a so vsi bolniki še vedno imeli spominske celice B, ki so prepoznale eno od komponent virusa sars-cov-2, bodičasti protein S ali nukleokapsido. Virusno specifične spominske celice B so bile stabilno prisotne še osem mesecev po okužbi.Po mnenju izrednega profesorja van Zelma izsledki dajejo upanje v dolgoročno učinkovitost katerega koli cepiva proti virusu in pojas­njujejo tudi, zakaj je bilo po svetu med milijoni okuženih tako malo primerov ponovne okužbe. »Študija je pokazala, da okuženi z virusom sars-cov-2 ohranijo imunost proti virusu in bolezni. To močno poveča možnosti, da bodo cepiva zagotovila dolgoročno zaščito,« je dejal.Po besedahs Kemijskega inštituta je raziskava pomembna, ker so pred tem poročali, da virus ovira delovanje T-celic, ki v zarodnih centrih v bezgavkah skrbijo za zorenje B-celic, kar pa je potrebno za tvorbo učinkovitih spominskih celic za dolgotrajno zaščito. »V tem članku so analizirali tvorbo protiteles proti dvema virusnima proteinoma, od katerih je domena RBD proteina S ključna za nevtralizacijo virusa. Medtem ko je pri večini bolnikov po petih mesecih količina protiteles v serumu padla pod mejo, ki je potrebna za nevtralizacijo, so pokazali, da so po osmih mesecih še vedno prisotne spominske B-celice, ki bi se ob okužbi lahko hitro namnožile in izločile dovolj protiteles za obrambo pred virusom,« je še povedal Jerala.