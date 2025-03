Omrežje X (nekoč Twitter) presenetljivo dobilo novega lastnika

Elon Musk je pretekli teden napovedal združitev podjetja xAI, specializiranega za umetno inteligenco, s platformo X (prej Twitter), kar predstavlja najnovejši korak v hitro rastoči konsolidaciji njegovih poslovnih imperijev. Transakcija je vredna 33 milijard dolarjev, kar dodatno utrjuje Muskovo prevlado v številnih industrijah, vključno z avtomobilsko proizvodnjo (Tesla), vesoljskimi raziskavami (SpaceX) in zdaj tudi v svetu umetne inteligence, poroča Guardian.

Musk je zadevo potrdil na svoji platformi X, kjer je zapisal: »Združitev vrednoti xAI na 80 milijard dolarjev in X na 33 milijard dolarjev (45 milijard dolarjev minus 12 milijard dolga).« Ta strateška poteza naj bi omogočila učinkovitejše treniranje Muskovih umetnih inteligenc, zlasti modela Grok (integriranega v omrežje X), ki naj bi se še naprej razvijal s pomočjo ogromnih količin podatkov, pridobljenih iz X.

Dogovor je prišel kot presenečenje za mnoge analitike, ki so menili, da bo Musk osredotočil svoja podjetja na bolj ločene naloge. Paolo Pescatore, analitik pri PP Foresight, je dejal, da ta korak pomeni zaključek v burni zgodbi Twitterja, zdaj X, in napoveduje nov začetek v njegovem poslovnem modelu. Dodal je, da bo združitev vplivala na nadaljnjo rast vrednosti in omogočila xAI boljšo distribucijo AI tehnologij.

Kljub temu pa ostaja veliko vprašanj glede prihodnjega vodenja podjetij, vključevanja investitorjev in predvidenih regulatornih postopkov. Musk sicer ni zahteval posebne odobritve investitorjev za združitev, a je že omenil, da bosta podjetji tesno sodelovali pri širjenju umetniške inteligence.

Musk je že dolgo prisoten na področju umetne inteligence, nedavno je bil neuspešen s ponudbo za prevzem OpenAI. Po tem porazu je Musk ustanovil xAI in ustanovil kapacitete za treniranje naprednih AI modelov z uporabo superračunalnika Colossus.

Elon Musk je bil leta 2015 soustanovitelj OpenAI, ki je začel kot neprofitni projekt z namenom razvoja umetne inteligence za dobrobit družbe. OpenAI je sprva zagovarjal odprtost in transparentnost, obljubljajoč deljenje svojih raziskav z drugimi znanstveniki in podjetji. Kmalu pa so se pojavile finančne težave, saj so raziskave postale predrage. Musk je poskušal prepričati vodilne, da podjetje postane profitno usmerjeno, in celo ponudil svoje vodstvo, vendar mu to ni uspelo, zato se je umaknil iz podjetja.