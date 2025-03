Obsojen na smrt, ker je zagovarjal moč znanja nad mnenjem

V nadaljevanju preberite:

Ta dilema, ali sta mnenje in vedenje, doksa in episteme, enakovredni, danes postaja pomembnejša kot kdaj prej v zgodovini človeštva, saj prvič ustvarjamo vzporeden, umeten sistem razmišljanja, ki bo morda nekoč postal primerljiv našim možganom.

Upoštevanje vedenja in resnice pri razvoju generativnih modelov umetne inteligence zato ni zgolj tehnična naloga, morala bi biti moralna obveza razvijalcev tovrstnih orodij. Znanost, izobraževanje, mediji in celotna družba postajamo vse bolj odvisni od informacij, ki jih kreirajo orodja umetne inteligence, zato moramo zagotoviti njihovo zanesljivost. Napačne informacije, temelječe na osebnih mnenjih, lahko oblikujejo javno mnenje, vplivajo na politične odločitve in imajo škodljive posledice v gospodarstvu, zdravju ljudi ali pravnih sistemih. Zato je nujno, da razvijalci in uporabniki sodelujejo pri oblikovanju takšne umetne inteligence, ki bo služila resnici in objektivnosti, ne pa osebnim mnenjem in pristranskosti. Samo tako bodo ta orodja postala zanesljivo orodje za izboljšanje našega znanja in napredka celotne družbe.