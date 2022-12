Orion je nazaj na Zemlji

Po 25 dneh potovanja okoli Lune je kapsula Orion uspešno pristala v Tihem oceanu. Kapsula, v kateri bodo že prihodnje leto potovali tudi astronavti, je na Zemlji pristala natanko 50 let potem, ko sta astronavta Apolla 17 pristala na površju Lune. Apollo 17 je bila do zdaj zadnja odprava ljudi na Luno, Nasa pa vnovičen pristanek na površju našega naravnega satelita načrtuje čez dve leti.

Artemis 1 so izstrelili 16. novembra. Za raketo SLS so prve analize že pokazale, da je delovala brezhibno, tudi celotna pot Oriona je bila videti brez težav. Na trinajsti dan odprave, 28. novembra, je bila kapsula od planeta oddaljena 432.210 kilometrov, s čimer je postavila rekord: še nobeno plovilo, namenjeno za človeško posadko, ni bilo tako daleč od Zemlje. Pred tem je ta rekord pripadal Apollu 13, nesrečni odpravi s srečnim koncem, seveda s to razliko, da so bili v kapsuli trije astronavti.

Za pogon in oskrbo modula za posadko je skrbel servisni modul Evropske vesoljske agencije, ki se je ob povratku ločil od Oriona in izgorel v atmosferi. V Orionu tokrat torej še ni bilo žive posadke, na krov so posedli lutke Camposa, Helgo in Zoharja, da so njihovi senzorji merili, kakšne sile in sevanja bodo doživeli ljudje, družbo pa sta jim delala še plišasta Snoopy, ki je prosto lebdel po prostoru, in bacek Jon, ki je bil vseskozi privezan.

Vodni pristanek za Orion. FOTO: Nasa

Potovanje skozi atmosfero je kapsulo močno upočasnilo, ob tem se je zunanji toplotni ščit segrel na kar 2500 stopinj Celzija. Nato so se začela odpirati padala. Ko je Orion padel v vodo, so se napihnile zračne blazine, da se je kapsula pravilno obdržala nad gladino, pravilna stabilizacija je ključna za varnost posadke in seveda tudi za delovanje vse komunikacijskih sistemov.

Notranjost Oriona. FOTO: Nasa

Kapsula je bila opremljena s kamerami in te so posnele nekaj čudovitih prizorov našega planeta, Lune in samega plovila.

Zemlja, kot jo je Orion posnel na poti domov. FOTO: Nasa/Jose Romero/AFP

Posnetek je nastal 5. decembra. FOTO: Nasa/AFP

Posnetek je nastal 21. novembra. FOTO: Nasa/Reuters