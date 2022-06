Pametno mesto za trajnostno prihodnost

V nadaljevanju preberite:

Soustanoviteljica podjetja Brüsli, ki iz neprodanega kruha ustvarja izdelke za zajtrk, Sarah Lechner je s podatkom, da v razvitem svetu odvržemo tretjino hrane, ki jo ustvarimo, šokirala na nedavni konferenci Smart City Wien. A to so znana dejstva. V ZDA odvržejo celo do 40 odstotkov proizvedene hrane. A ne gre le za hrano, ampak tudi za vodo in energijo, ki je bila porabljena v proizvodnji, da o nepotrebnem opustošenju zemlje ne govorimo. »Obdelujemo in izkoriščamo zemljo, porabljamo vodo, energijo, na koncu pa je niti ne pojemo. To je žalostno in škandalozno. Proizvodnja hrane ustvari toliko izpustov CO 2 kot tretja največja država onesnaževalka. Za proizvodnjo hrane, ki je ne pojemo, porabimo toliko pitne vode, kolikor je porabijo prebivalci Rusije v enem letu. Dunaj odvrže toliko kruha, kolikor ga Gradec porabi.«