Plovilo pripravljeno za pot, drugo pa na pristanek na Luni

Tudi letos se nadaljuje »obleganje« Lune. Družba Intuitive Machines je tik pred izstrelitvijo svojega drugega lunarnega modula v dveh letih, kar je pomemben mejnik v komercialnem raziskovanju vesolja. Odprava IM-2 bo predvidoma v noči na četrtek ob 0.17 po srednjeevropskem času z raketo falcon 9 poletela s Floride. Pristajalni modul Nova-C z imenom Atena nosi nabor znanstvenih instrumentov in tehnoloških predstavitev, katerih namen je izboljšati naše razumevanje Luninega okolja in razpoložljivih virov.

Že januarja sta proti Luni odpotovali ameriška odprava Blue Ghost 1 (Modri duh) in japonska odprava Hakuto-R 2 Venture Moon. Japonsko plovilo je ubralo daljšo pot in bo šele aprila pripotoval do Lune, Blue Ghost pa se je medtem že utiril v orbito Lune in bo v nedeljo skušal pristati na površju.

Pristajalnik Atena

Ameriška komercialna podjetja so lunarne pristajalnike zgradile z izdatno finančno pomočjo Nase, ki pa je v zameno lahko na module namestila svoje znanstvene instrumente. Nasa v posebnem komercialnem lunarnem programu želi pospešiti raziskovanje Lune, da bi bili tako čim bolje pripravljeni, ko bodo proti površju poslali posadko v programu Artemis.

Podjetje Intuitive Machines iz Houstona je lani poslala prvo odpravo proti Luni, a IM-1 Odisej se je ob pristanku delno prevrnil in tako niso mogli preiskusiti vseh tehnologij. Tokrat upajo, da bo pristanek – predvidoma osem dni po izstrelitvi - uspešnejši. Tal na Luni se bodo skušali dotakniti v bližini južnega tečaja, in sicer na območju Mons Mouton, ki je zanimivo zaradi potencialnih nahajališč vodnega ledu, ki je pomemben vir za prihodnje odprave.

Nasa je na pristajalnik namestila instrument Prime-1, ki je sestavljen iz vrtalnika in spektrometra. Skupaj bosta pridobivala in analizirala lunarni material iz globine do enega metra pod površjem, da bi preverila prisotnost hlapnih snovi, kot sta voda in ogljikov dioksid.

Na krovu Atene je tudi manjše inovativno plovilo Micronova z imenom Grace (poimenovali so ga po pionirki računalništva Grace Hopper). Plovilo Grace z maso 35 kg so sestavili v podjetju Intuitive Machines, s pomočjo pogonskih motorjev poskakovalo po površju, opravilo naj bi pet skokov, vsaj naj bi bil višji, tretji skok naj bi bil visok približno sto metrov. Cilj je skočiti v krater, ki je stalno v senci. Krater H leži približno 500 metrov od predvidenega mesta pristanka Atene, globok je 20 metrov. Pri tem delu odprave bodo testirali posebni komunikacijski sistem, ki ga je pripravila Nokia, predvidoma naj bi deloval v omrežju 4G/LTE. Plovilo naj bi bilo po pretečenem časovnem obdobju 45 minut oziroma ko bi temperature padle na določen minimum samo sposobno prižgati motorje in skočiti iz temnega kraterja.

Atena bo na Luno pripeljala tudi mali japonski rover Yaoki podjetja Dymon. Yaoki je velik za dlan, težak pa pol kilograma. Ime izhaja iz japonskega pregovora Nanakorobi Yaoki, ki pomeni, da se je treba vsakič pobrati, ne glede nato, kolikokrat padete.

Duh pripravljen na pristanek

Blue Ghost želi še pred Ateno postati drugi zasebni pristajalnik, ki bo uspešno mehko pristal na Luni. Prvi je bil prej omenjeni Odisej podjetja Intuitive Machines (vsi ostali poskusi so se do lani končali s strmoglavljenji).

Blue Ghost v orbiti Lune FOTO: Firefly Aerospace

Ameriški pristajalnik Blue Ghost je opremljen z več znanstvenimi instrumenti ameriške vesoljske agencije Nasa, ki je gradnjo plovila financirala prek svojega programa za komercialne lunarne odprave. Pristajalnik so sestavili v podjetju Firefly Aerospace. Z instrumenti bodo preučevali Lunino okolje, hkrati pa bodo preizkusili tehnologije za prihodnje odprave Artemis, so navedli pri Nasi. Pristajalnik je med drugim opremljen z vrtalnikom, s katerim bo zavrtal v površje, pa z novim navigacijskim sistemom ter novimi materiali, odpornimi na lunarni prah.

Pristajalnik je v orbito Lune vstopil 13. februarja, od tedaj pa se počasi spuščca (in medtem tudi fotografira površje). Pristajalnik bo v nedeljo pristal na območju Mare Crisium na severovzhodnem delu nam vidne strani, kjer naj bi dva tedna izvajal raziskave, potem ga bo zajela noč, ki naj je ne bi preživel. Pristajalnik Blue Ghost je visok dva in širok 3,5 metra. Firefly Aerospace je ameriško zasebno vesoljsko podjetje s sedežem v Cedar Parku v Teksasu, poleg pristajalnikov razvijajo tudi male in srednje velike nosilne rakete za komercialne izstrelitve v orbito. (Pristajanje bomo spremljali na delo.si).