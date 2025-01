Modri duh in Odpornost odpotovala proti Luni

S Spacexovo raketo falcon 9 sta proti Luni odpotovali odpravi Blue Ghost 1 (Modri duh) in Hakuto-R 2 Venture Moon.

Ameriški pristajalnik Blue Ghost je opremljen z več znanstvenimi instrumenti ameriške vesoljske agencije Nasa, ki je gradnjo plovila financirala prek svojega programa za komercialne lunarne odprave. Pristajalnik so sestavili v podjetju Firefly Aerospace, na površju Lune pa namerava pristati 2. marca. Z instrumenti bodo preučevali Lunino okolje, hkrati pa bodo preizkusili tehnologije za prihodnje odprave Artemis, so navedli pri Nasi. »Vsak polet, pri katerem sodelujemo, je pomemben korak v širšem načrtu za vzpostavitev odgovorne in trajne človeške prisotnosti na Luni, Marsu in drugod. Vsak znanstveni instrument in predstavitev tehnologije nas približa uresničitvi naše vizije,« je komentirala namestnica Nasinega administratorja Pam Melroy.

Blue Ghost Mission 1 FOTO: AFP

Pristajalnik je med drugim opremljen z vrtalnikom, s katerim bo zavrtal v površje, pa z novim navigacijskim sistemom ter novimi materiali, odpornimi na lunarni prah. »Nasa je vodilna v svetu na področju raziskovanja vesolja, ameriška podjetja pa so ključni del vrnitve človeštva na Luno,« je poudarila Nicola Fox, znanstvena direktorica Nase.

Blue Ghost bo v Zemljini orbiti preživel 25 dni, medtem bo pregledal sisteme, nato se bo odpravil na štiridnevno potovanje do Lune, se utiril v orbito in še 16 dni krožil okoli Lune. Blue Ghost bo predvidoma pristal v udarnem kraterju Mare Crisium na severovzhodnem delu nam vidne strani, kjer naj bi dva tedna izvajal raziskave, potem ga bo zajela noč, ki naj je ne bi preživel. Pristajalnik Blue Ghost je visok dva in širok 3,5 metra. Firefly Aerospace je ameriško zasebno vesoljsko podjetje s sedežem v Cedar Parku v Teksasu, poleg pristajalnikov razvijajo tudi male in srednje velike nosilne rakete za komercialne izstrelitve v orbito.

Pristajalnik japonskega podjetja Ispace FOTO: Ispace/AFP

Japonsko podjetje Ispace pa se tokrat na Luno podaja drugič. Njihov pristajalnik Hakuto-R 1 je aprila 2023 strmoglavil na površje. Tokrat so proti Mesecu poslali pristajalnik Resilience (Odpornost) in mikrorover Tenacious (Vztrajnost) v odpravi Hakuto-R 2 Venture Moon. Sonda bo do Lune potovala po daljši poti, za katero ni potrebne veliko energije, tako da je pristanek na območju Mare Frigoris na severu Lune, kjer je mogoča neprekinjena komunikacija z Zemljo, načrtovan od štiri do pet mesecev po izstrelitvi. Pristajalni modul Resilience meri 2,5 krat 2,3 metra in tehta 340 kilogramov, rover pa ima pet kilogramov, zasnovali in izdelali so ga v podružnici podjetja v Luksemburgu. Rover bo predvidoma pobral in analiziral nekaj vzorcev.