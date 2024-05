Po desetletjih znova našli izgubljeni satelit

V tirnicah okoli našega planeta je okoli 9900 delujočih satelitov, če prištejemo še nedelujoče, pridemo do številke okoli 11.500. Še veliko večja je številka, če dodamo tudi druge razbitine. Z različnimi radarji in senzorji vesoljske agencije in drugi redno spremljajo več kot 27.000 objektov, ki bi bili lahko nevarni, da bi se izognili morebitnim trkom. Sem ter tja pa se kak satelit tudi skrije.

Pred dnevi so tako znova našli satelit IRCB ali infrardeči balon za kalibracijo S73-7, ki so ga izstrelili leta 1974, konec devetdesetih pa ga s senzorji niso več zaznali. Satelit je bil del testnega programa letalskih sil ZDA. S73-7 se je od večjega šesterokotnega nosilnega sistema KH-9 odcepil šele v tirnici, njegova končna višina je bila 800 kilometrov. Nato bi se moral satelit napihniti in kot tak postati točka za kalibriranje opreme za daljinsko zaznavanje. Vendar se proces ni odvil po načrtih in satelit je postal vesoljska smet. IRCB S73-7 so vnovič odkrili v podatkih ameriških vesoljskih sil.

Izstrelitev: 10. aprila 1974 Velikost: 66 cm Masa: 184 kg Orbita: 786 × 826 km

Kot je pojasnil Jonathan McDowell s centra za astrofiziko Harvard-Smithsonian, lahko težava tiči v tem, da morda sledijo kosu balona, ki ni kovinski in se na radarju ne vidi dobro. Zaplete se tudi, če je satelitov v podobnih tirnicah več in je nato identifikacija težja, nad ekvatorjem pa denimo nastane luknja v sledenju, ker tam ni radarjev, je za ameriške medije še pojasnil astronom.