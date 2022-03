Pod istim soncem

Na fotografiji je Sonce, natančneje sončeve pege. Fotografirali so jih maja lani s teleskopom Daniela Kena Inouyeja na Havajih, ki je opremljen s štiri metre širokim zrcalom. Sredi februarja so opravili prva znanstvena opazovanja, že v začetku preteklega leta je teleskop navdušil javnost s prvimi podrobnimi posnetki fotosfere naše zvezde. Teleskop ameriške nacionalne znanstvene fundacije (NSF) so gradili več kot 25 let.

»Teleskop je tehnološko čudo,« poudarja Sethuraman Panchanathan, direktor NSF. Deluje na več kot 3000 metrov visoki gori Haleakala na havajskem otroku Maui, kjer so odlične razmere za vesoljska opazovanja. Zanj so morali zgraditi poseben hladilni sistem, hladilna tekočina se pretaka po enajst kilometrov dolgem sistemu cevi. Visokotehnološka hlajena kovina odbija večino toplote od glavnega zrcala, zato imajo znanstveniki vrhunski pogled na Sonce, s posebno optiko pa odstranjujejo motnje, ki jih povzroča atmosfera. S teleskopom bodo dobili visokoresolucijske posnetke površja ali fotosfere Sonca, peg, bliščev in koronarnih izbruhov in meritve magnetnega polja, ki se spreminja zaradi Sončeve aktivnosti. Naša zvezda narekuje vesoljsko vreme, ki lahko vpliva tudi na Zemljo.

»Začetek znanstvenih opazovanj je vznemirljiv trenutek za skupnost solarnih znanstvenikov. S tem teleskopom se ne more primerjati noben drug,« se veseli vodja teleskopa Thomas Rimmele. V enoletnem obdobju prvih znanstvenih opazovanj bodo dodobra preizkusili delovanje in morda naleteli tudi na kakšno nepravilnost, so zapisali na spletni strani.

Čeprav se nam naša zvezda zdi tako domača, je znanstveno gledano pravzaprav ne poznamo. Še vedno denimo ni jasno, kakšni procesi se odvijajo, da ima korona več milijonov stopinj Celzija. Prav zato Sonce trenutno obletavata evropski Solarni orbiter in Nasina sonda Parker, ki se mu je 25. februarja približala na vsega 8,5 milijona kilometrov.

Pege so začasen pojav na Sončevi fotosferi, kjer je temperatura nižja od okolice, magnetna dejavnost pa močnejša. Čeprav je temni del hladnejši, je tam še vedno več kot 4000 stopinj Celzija. Pege največ povedo o Sončevi aktivnosti: čim več je peg, tem bolj je zvezda aktivna. Decembra lani je Sonce v enajstletnem ciklu doseglo minimum, začel se je nov cikel, maksimum je predviden za sredino leta 2025.