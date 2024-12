Podelili Preglove nagrade za izjemna doktorska dela

Kemijski inštitut je podelil Preglove nagrade za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved. Dobitniki te prestižne nagrade v letu 2024 so dr. Jaka Dernovšek, dr. Vid Jazbec in dr. Luka Pavko.

Nagrade so poimenovane po Frideriku Preglu, zdravniku in kemiku, ter prvem in edinem predstavniku slovenskega rodu, ki je prejel prestižno Nobelovo nagrado. »Podeljevanje po njem imenovanih nagrad ne ohranja le bogate raziskovalne dediščine Friderika Pregla, poudarja tudi znanstveno odličnost in slavi raziskovalke in raziskovalce, ki so z inovativnimi prispevki pomembno prispevali k razvoju kemije in povezanih ved. Še kako pomembno pa te nagrade spodbujajo mlade znanstvenice in znanstvenike. Preglova nagrada ima namreč tudi izjemno pomemben motivacijski učinek, saj mlajšim generacijam raziskovalcev kaže, da se znanstvena odličnost prepozna in nagrajuje,« so poudarili na Kemijskem inštitutu.

Jaka Dernovšek FOTO: Kemijski Inštitut

Dr. Jaka Dernovšek je prejel nagrado za doktorsko delo z naslovom »Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih zaviralcev proteina toplotnega šoka 90 s protitumornim delovanjem«. Delo je opravil pod mentorstvom prof. dr.in somentorja izr. prof. dr.. Dernovšek s Fakultete za farmacijo je v svojem doktoratu razvil in sintetiziral več kot 200 biološko aktivnih spojin, ki zavirajo šaperon - protein toplotnega šoka Hsp90, ki sodeluje pri razvoju rakavih celic. Njegove najboljše spojine so pokazale močno protitumorsko delovanje v nanomolarnem območju na rakavih celičnih linijah ter obetavne rezultate v mišjih in ribjih modelih raka. S svojim delom je pomembno prispeval k razvoju zdravil, ki zavirajo Hsp90, ne da bi sprožila zaščitni odziv celic, so zapisali v sporočilu za javnost.

Dr. Vid Jazbec je prejel nagrado za doktorsko delo z naslovom »Proteinski ojačevalci kalcijeve signalizacije v sesalskih celicah«. Delo je opravil pod mentorstvom izr. prof. dr. Mojce Benčina. Raziskovalec z Odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu je v svojem doktoratu raziskoval uporabo ultrazvoka kot natančne in neinvazivne metode za stimulacijo celic tudi v globljih tkivih.

Vid Jazbec FOTO: Kemijski Inštitut

Razvil je proteinske sisteme, ki okrepijo odziv kalcijevih kanalov na ultrazvočne dražljaje, ter pripravil plinske vezikle bakterij, ki se po vezavi na površino sesalskih celic, na ultrazvok odzivajo s povečanjem vnosa kalcija v celice. Ta povečana raven kalcija omogoča močnejšo aktivacijo genov, odvisnih od kalcija. Njegovo delo predstavlja pomemben korak k uporabi ultrazvoka za terapevtske namene.

Luka Pavko FOTO: Kemijski Inštitut

Dr. Luka Pavko pa je prejel nagrado za doktorsko delo z naslovom »Grafen in njegovi derivati kot napredni nosilci za binarni platinski katalizator v gorivnih celicah«. Delo je opravil pod mentorstvom prof. dr.in izr. prof. dr.. Pavko z Odseka za kemijo materialov je proučeval grafen in derivate, ki se lahko namesto črnega ogljika uporabljajo kot nosilci v platinastih katalizatorjih v gorivnih celicah. Razvil je nov sintezni pristop, analiziral stabilnost nosilcev in razložil povezavo med kemično strukturo nosilca in stabilnostjo. Rezultati njegovega dela ponujajo ključne smernice za prilagajanje lastnosti ogljikovih nosilcev z namenom doseganja ciljev življenjske dobe sistema gorivnih celic.