Ponudba Telekoma Slovenije, ki jo preprosto morate izkoristiti

Za približno eno uro pretočnega videa porabimo približno en gigabajt podatkov, zato je nujno, da imate na voljo dovolj velike količine mobilnega podatkovnega prenosa, s katerimi ste lahko stalno povezani z najbližjimi, na tekočem z vsemi novimi serijami, tekmami in novicami ter vedno uspešni in kreativni na delovnem področju.

Telekom Slovenije spet razveseljuje svoje naročnike. V akcijski ponudbi, ki traja do 30. aprila, je mogoče na novo skleniti vse aktualne in najbolj priljubljene mobilne naročniške pakete Naj za določen čas po enaki ceni.

Najboljše omrežje

FOTO: Shutterstock

Telekom Slovenije se lahko pohvali z največjim in najzanesljivejšim slovenskim mobilnim omrežjem (Vir: Valicon, raziskava Moč in podoba znamke – kategorija mobilnih storitev, jesen 2021). S tehnologijo 5G, ki jo je slovenskim uporabnikom kot prvi omogočil že oktobra 2020, pokriva že več kot 39 odstotkov prebivalstva.

Poglavitne prednosti omrežij 5G so večje hitrosti mobilnega prenosa podatkov in manjše zakasnitve. Telekom Slovenije je uporabnikovim pričakovanjem glede podatkovnega prenosa v omrežjih 5G odgovoril z naročniškim paketom Naj 5G.

Najbolj priljubljeni mobilni paketi že od 11,99 evra na mesec

FOTO: Shutterstock

Priljubljeni mobilni paketi Telekoma Slovenije so zdaj na voljo po enotni ceni 16,99 evra mesečno. Lahko pa naročniki mobilni paket na istem računu povežejo s fiksnim paketom. V tem primeru mesečna naročnina znaša le 11,99 evra. Enotna cena velja do 30. aprila, in sicer za obstoječe in nove naročnike.

FOTO: Shutterstock

Med paketi Naj je mogoče najti tudi takšnega, ki vključuje do 800 GB prenosa podatkov. To je naročniški paket Naj 5G, ki je na voljo po redni ceni 29,99 evra, zdaj pa ga dobite že za 11,99 evra. Od izjemno velike količine prenosa mobilnih podatkov v lastnem omrežju, ki jih je mogoče brezplačno deliti s svojimi bližnjimi, lahko okoli 20 GB podatkov brez doplačila uporabite tudi v omrežjih evrotarife (države Evropske unije ter Islandija, Liechtenstein in Norveška). Poleg tega paket Naj 5G vključuje tudi hitri internet 5G s hitrostjo 450/100 Mbit/s ter seveda neomejene klice in sporočila.

Paket Naj A poleg neomejenih klicev in sporočil doma in v državah območja evrotarife vključuje 10 GB prenosa podatkov in dostop do omrežja 5G.

Paket Naj B poleg neomejenih klicev in sporočil doma in v državah območja evrotarife vključuje do 200 GB prenosa podatkov in dostop do omrežja 5G.

Paket Naj C omogoča storitev do štiri Druge številke in 500 GB prenosa podatkov (od tega več kot 16 GB v državah območja evrotarife).

FOTO: Telekom Slovenije

Zakaj preklopiti na Naj? Ker lahko uživate v mobilnih storitvah za manj denarja. Enotna akcijska mesečna naročnina za pakete Naj A, Naj B, Naj C in Naj 5G znaša 16,99 oziroma 11,99 evra z ugodnostjo Poveži in prihrani. Kako do ugodnosti Poveži in prihrani? Sklenite naročniško razmerje fiksnih storitev in/ali fiksnih poslovnih paketov ter prihranite do pet evrov pri mesečni naročnini za vse pakete Naj. Ponudba velja za nove naročnike 24 mesecev brez vezave in za obstoječe naročnike za 12 mesecev ob vezavi za 24 mesecev. Veljavnost akcijske ponudbe: do 30. 4. 2022. Več informacij o ponudbi Enotna cena paketov Naj.

