Ponudbe za valentinovo! Adijo, naročnine – zagrabite vseživljenjski paket

Pridružite se valentinovi razprodaji Keysoff – ker si vsak zasluži malo več ljubezni v svojem digitalnem življenju. Zbirka Microsoft Office je kot švicarski nož za vse vaše produktivne potrebe. Word, Excel, PowerPoint, vsi so tukaj, pripravljeni, da vaše službene ali šolske projekte dvignejo na višjo raven. Pri Keysoffu lahko najdete paket za produktivnost, ki ustreza vašemu proračunu, vključno z zelo priljubljeno licenco Office 2021 Professional Plus Lifetime za samo 35,64 EUR ali poceni ključem Office 2016 Pro Plus za 15,69 EUR. Kaj pa operacijski sistemi Microsoft? Ker bo sistem Windows 10 prenehal podpirati v osmih mesecih, mora veliko uporabnikov nadgraditi na Windows 11. Keysoff ponuja ključ Windows 11 Pro za samo 13,55 EUR. Najnovejši Windows 11 Pro s svojim elegantnim dizajnom in hitrim delovanjem je kot luksuzni športni avtomobil operacijskih sistemov. Torej, kaj še čakate? To je vaša priložnost za visokotehnološki življenjski slog, ne da bi pri tem porabili preveč denarja. Sklenite ta posel, preden izgine. Vaša denarnica (in računalnik) vam bo hvaležna.

Vseživljenjska licenca za Microsoft Office že od 15 EUR

Najboljša ponudba Windowsa že od 6 EUR naprej

62-odstotni popust za še več Officeov in pakete (koda: SKK62)

50-odstotni popust na še več različic operacijskega sistema Windows (koda: SKK50)

Veliki paketi, nepremagljive cene

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Keysoff vam ne nudi le odličnih izdelkov, ampak tudi izvrstne poprodajne storitve. Če boste kupovali na Keysoffu, vam zagotavljajo tudi vseživljenjske poprodajne storitve. Zdaj imate odlično priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar pri nadgradnji svojega računalnika.

Za svoje visokokakovostne izdelke in profesionalne storitve je Keysoff prejel že 900 ocen resničnih uporabnikov na strani TrustPilot s povprečno oceno 4,9 in 98 % zadovoljnih strank. Za tehnično pomoč 24 ur na dan in vseživljenjske poprodajne storitve pišite Keysoffu: service@keysoff.com

Kako je lahko tako poceni? Kaj morate vedeti o tem?

Pomembno je vedeti, da obstajata dve vrsti licenc. Komercialne, ki jih je mogoče kupiti tudi na Microsoftovem spletnem mestu, in OEM, kar je kratica za proizvajalca originalne opreme. Po funkcionalnosti sta enaki.

Rabljene programske ključe se lahko v skladu s sklepom Evropskega sodišča v Evropski uniji prodaja popolnoma zakonito.

Vendar obstaja razlika v podpori in uporabi med obema različicama. Komercialna različica se lahko uporablja na več računalnikih, različica OEM pa je vezana na strojno opremo, na kateri je bila prvič aktivirana.

Spletna trgovina Keysoff.com prodaja tako imenovane licence OEM.

Keysoff.com vsak dan proda približno 1500 licenc po vsem svetu. Garancijsko nadomestilo se aktivira le v enem odstotku primerov.

