Popoln dvojček za aktivno življenje in delo na poti

Med delovnimi obveznostmi, družinskimi izzivi in željo po kakovostno preživetem prostem času se zdi, da je vsak trenutek dragocen. Prav zato Samsung prinaša novi dvojec naprav, ki sta popolna spremljevalca za vse, ki živijo aktivno in veliko delajo na poti: Galaxy Z Fold6 in Galaxy Watch Ultra.

Revolucija v vašem žepu: Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Fold6 ni zgolj pametni telefon, temveč prava mobilna delovna postaja, ki vam omogoča, da ste produktivni kjer koli in kadar koli. Njegova edinstvena prepogljiva zasnova omogoča uporabo velikega 19,3-centimetrskega zaslona, ki brez težav nadomesti tablico ali celo prenosni računalnik. Ta vsestranskost pride še posebej do izraza, ko je treba hitro preklapljati med e-pošto, videoklici in pregledovanjem dokumentov, vse v enem trenutku.

FOTO: Samsung

A Galaxy Z Fold6 ne navdušuje zgolj z večopravilnostjo. Njegov močni procesor Snapdragon 8 Gen 3 poskrbi za gladko delovanje tudi pri najbolj zahtevnih nalogah, naj gre za obdelavo velikih datotek ali igranje zahtevnih mobilnih iger. Uporaba pisala S Pen omogoča natančno risanje in zapisovanje, medtem ko umetna inteligenca skrbi za optimizacijo delovnega toka z inteligentnimi funkcijami, kot sta pomoč za zapiske in tolmač.

Za tiste, ki se želijo po napornem delovnem tednu sprostiti, Galaxy Z Fold6 ponuja vrhunsko zabavno izkušnjo. Velik zaslon, izboljšana svetlost in napredne funkcije, kot je Ray Tracing, poskrbijo za poglobljeno izkušnjo pri gledanju filmov ali igranju mobilnih iger. Prehod med delom in zabavo še nikoli ni bil tako tekoč in brezhiben.

Vaš osebni trener in še več: Galaxy Watch Ultra

FOTO: Samsung

Ko se dan izteka in je čas za sprostitev ali aktivnosti na prostem, na sceno stopi Galaxy Watch Ultra. Ta pametna ura ni le modni dodatek, temveč zmogljivo orodje za spremljanje zdravja in fitnesa. S senzorjem BioActive lahko spremljate svoje srce, nadzorujete raven kisika v krvi ali analizirate kakovost spanja. Na podlagi teh podatkov s pomočjo aplikacije Samsung Health vam Galaxy Watch Ultra ponuja personalizirane nasvete za boljše počutje.

Zasnovana je za vzdržljivost in je pripravljena na vsako pustolovščino – od pohodništva v gorah do plavanja v globinah oceana. Galaxy Watch Ultra je idealna za tiste, ki radi premikajo svoje meje. S funkcijami in lastnostmi, kot so napredni GPS, barometrični višinomer in robustno titansko ohišje, boste vedno pripravljeni na nove izzive.

A Galaxy Watch Ultra ni namenjena le športnikom. Njena sinhronizacija z Galaxy Z Fold6 omogoča brezhibno uporabniško izkušnjo, kjer koli ste. Spremljanje obvestil, upravljanje klicev in nadzor nad drugimi pametnimi napravami potekajo neposredno z vašega zapestja. Ta povezljivost zagotavlja, da ste vedno na tekočem, ne da bi morali nenehno segati po telefonu.

FOTO: Samsung

Galaxy AI: inteligentna pomočnica za vsakdan

Obe napravi sta opremljeni z najnovejšimi funkcijami mobilne umetne inteligence, ki poskrbijo, da je vsakdan še bolj preprost in organiziran. Galaxy AI1, ki je integrirana v Galaxy Z Fold6, ponuja pametne rešitve za organizacijo delovnih nalog, prevajanje besedil in optimizacijo komunikacije. Med delom ali potovanjem vam lahko umetna inteligenca pomaga pri pisanju e-pošte, načrtovanju poti ali iskanju informacij v realnem času, kar olajša vsakodnevne obveznosti.

V kombinaciji z Galaxy Watch Ultra, ki spremlja vaše zdravje in vam pomaga pri doseganju osebnih ciljev, Galaxy AI postane vaša osebna asistentka, ki skrbi za organizacijo vašega časa in dobro počutje. Skupaj tvorita popoln dvojec za sodobnega posameznika, ki želi iz svojega dneva iztisniti največ.

FOTO: Samsung

Varnost in brezskrbnost

Samsung Knox, integriran v Galaxy Z Fold6, skrbi za varnost vaših podatkov, kar vam omogoča miren spanec v svetu, v katerem so digitalne grožnje vse bolj prisotne. Galaxy Z Fold6 in Galaxy Watch Ultra nista zgolj pripomočka za večjo produktivnost in boljše zdravje, temveč tudi varuha vaših osebnih podatkov.

Če iščete tehnološki dvojec, ki bo poskrbel za vašo produktivnost na poti, vam pomagal pri ohranjanju zdravja in hkrati ponujal vrhunsko zabavno izkušnjo, sta Samsung Galaxy Z Fold6 in Galaxy Watch Ultra prava izbira. Njuna brezhibna povezljivost, zmogljive funkcije in napredna umetna inteligenca postavljajo nova merila za sodobno življenje in delo. Sta popolni napravi za vse, ki želijo biti vedno korak pred časom, ne glede na to, kje so.

Obe napravi že na voljo! Galaxy Z Fold6 je že na voljo v barvi srebrne sence, rožnati in mornarsko modri. Ura Galaxy Watch Ultra je na voljo v velikosti 47 mm v titansko sivi, titansko beli in titansko srebrni. Na izbiro pa je tudi pametna ura Galaxy Watch7, in sicer v dveh velikostih, 40 mm in 44 mm. Izbirate lahko med zeleno in kremno barvo za 40 mm ter zeleno in srebrno barvo za 44 mm.

1 Galaxy AI funkcije bodo na voljo brezplačno vsaj do konca leta 2025 na podprtih Samsung Galaxy napravah.

Naročnik oglasne vsebine Samsung