Popolno božično darilo za ljubitelje pripomočkov

Predstavljamo vam nekaj najbolj zanimivih pametnih telefonov HONOR, s katerimi boste navdušili svoje najbližje. Izkoristite tudi decembrske popuste, saj so nekatere naprave pri mobilnih operaterjih v akciji.

Da najdete popolno darilo za ljubitelja mode in tehnologije in pri tem ne zapravite vseh svojih prihrankov, ni lahko, zlasti če vam je ta oseba zelo pri srcu. Nabor pametnih telefonov HONOR vam bo v pomoč, da kupovanje ne bo preveč stresno. Mobilniki HONOR so polni inovacij, v trendu in z ugodnimi cenami, ki bodo vašim najbližjim zagotovili najboljšo uporabniško izkušnjo, saj v podjetju HONOR sledijo tako tehnološkim inovacijam kot tudi svetovnim trendom v oblikovanju. Decembra pa je odločitev za njihove mobilne telefone še lažja, saj so pri največjih mobilnih operaterjih na voljo s popusti.

HONOR 70 – nagrajen pametni telefon je mojstrovina za vlogerje in modne navdušence

Če iščete lep in prefinjen pameti telefon z odličnimi kamerami in izvrstnimi programskimi rešitvami ter po ugodi ceni, je HONOR 70 prava odločitev za vas, saj ta telefon s svojimi funkcijami presega naprave v svojem cenovnem razredu. Zato tudi ne preseneča, da je od prihoda na trg septembra letos osvojil že 35 nagrad v različnih kategorijah, tudi prestižno nagrado EISA BEST BUY SMARTPHONE 2022-2023 (nagrada najboljši nakup pametnega telefona 2022–2023). Nagrade EISA veljajo za eno največjih priznanj v avdio- in videoindustriji, zadnja leta pa tudi na področju mobilnih naprav.

HONOR 70 je premijski telefon, saj je elegantna naprava opremljena z vrhunskim sistemom kamer in programskimi rešitvami, ki naredijo ustvarjanje (in deljenje) kratkih videoposnetkov še enostavnejše.

Inovacija se imenuje snemalni način 'Solo Cut'. Potrebovali jo boste, če želite posneti popoln vlog – gre za nov snemalni način, ki ga HONOR uvaja kot prvi v industriji. V videoposnetku lahko izberete eno osebo izmed mnogih (Solo Cut Vlog), ki je v središču pozornosti, hkrati pa snemate skupinski video s full view zaslonom – ta snemalni način bo še kako razveselil vsebinske kreativce, ki si za svojo zgodbo izberejo enega junaka. Uporabniki lahko zamenjajo osebo oziroma snemalni način v videu z enim dotikom na zaslonu, kar omogoča več svobode in ustvarjalnosti pri vloganju.

HONOR 70 je prvi pametni telefon iz serije N, ki ga poganja najnovejši uporabniški vmesnik HONOR Magic UI 6.1 z operacijskim sistemom Android 12.

HONOR 70 je v Sloveniji na voljo v dveh barvah, smaragdno zeleni in polnočno črni po priporočeni ceni 599 EUR (različica: 8+128 GB). V svojo ponudbo so ga uvrstili vsi trije največji slovenski mobilni operaterji – A1 Slovenija in Telemach, kjer je HONOR 70 v božični akciji in ga dobite s popustom, decembra pa bo na voljo tudi v ponudbi Telekoma Slovenije.

HONOR X6 – močna baterija, zelo dobra kamera in razširjen pomnilnik za malo denarja

HONOR X6 je pametni telefon podjetja HONOR, ki je na voljo na slovenskem trgu od novembra. Je najnovejši predstavnik zanesljive serije HONOR X. Ta prinaša najsodobnejšo tehnologijo uporabnikom po vsem svetu po zares ugodni ceni. Pametni telefon odlikujejo odlične lastnosti: ultra velika baterija, sistem treh kamer, vključno z glavno kamero z ločljivostjo 50 milijonov pik (MP). Prostor za hrambo podatkov lahko razširite še s kartico microSD (do 1 TB). Dodali so še širitev notranjega pomnilnika od 4 GB + 64 GB, kar pomeni, da so uporabniku na voljo vrste inovativnih rešitev.

HONOR X6 je namenjen osebam, ki potrebujejo dolgotrajno baterijo. Opremljen je z baterijo zmogljivosti 5.000 miliamperskih ur, ki ponuja uporabnikom dovolj energije za predvajanje do 17 ur video vsebin, 18 ur brskanja po spletu ali 31 ur poslušanja glasbe. Za zahtevne uporabnike je vse to mogoče le z enim polnjenjem.

HONOR X6 je zasnovan za vse, ki sledijo modnim trendom. Pri nas ga lahko dobite v dveh osupljivih barvah, polnočno črni in oceansko modri. HONOR X6 je na voljo za nakup pri mobilnem operaterju Telemach. Priporočena cena je 189 EUR, v Telemachovem paketu Največ pa ga dobite za 5,50 EUR na mesec.

HONOR X8 – tanek in lahek, z vrsto tehnoloških rešitev po zares dostopni ceni

HONOR X8 odlikujejo eleganten, ultra tanek in lahek dizajn, velik zaslon z izjemno ozkimi robovi, odlične fotografske lastnosti in izjemna zmogljivost, ki presega uporabnikova pričakovanja, vse za dostopno ceno. HONOR X8 poganja operacijski sistem Android 11 z Googlovimi mobilnimi storitvami (GMS).

HONOR X8 ponuja resnično impresivno vizualno razvedrilno izkušnjo z zelo tankim okvirjem, ki zagotavlja odlično 93,6-odstotno razmerje med zaslonom in ohišjem pametnega telefona; to je največje možno razmerje med tradicionalnimi pametnimi telefoni istega razreda in iste kategorije.

Za izjemno fotografsko izkušnjo pametnega telefona HONOR X8 poskrbijo kar štiri kamere, vključno z glavno kamero ločljivosti 64 MP, širokokotno kamero ločljivosti 5 MP, makro kamero ločljivosti 2 MP in kamero za učinek zameglitve (bokeh) ločljivosti 2 MP. Popolna je za nadobudne fotografe in ustvarjalce, ki radi zajemajo vsebino na poti in beležijo posebne trenutke z družino in prijatelji.

Zmogljivi pametni telefon HONOR X8 poganja napredna, 6-nm mobilna platforma Qualcomm Snapdragon® 680, zasnovana za zagotavljanje vrhunske zmogljivosti ob varčevanju z energijo.

Zasnovan za uporabnike, ki cenijo slog, je HONOR X8 na voljo v treh osupljivih barvah: titansko srebrni, polnočno črni in oceansko modri.

HONOR X8 je na voljo za nakup v Sloveniji pri vseh treh največjih mobilnih operaterjih, A1 Slovenija, Telemach in Telekom Slovenije. Oglejte si njihove posamezne pakete, v katerih dobite HONOR X8 po res ugodni ceni. Za več informacij obiščite spletno trgovino HONOR na www.hihonor.com/si

Naročnik oglasne vsebine je HONOR