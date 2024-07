Pralni in sušilni stroji za moderni dom

Samsung je s svojo novo linijo pralnih strojev poskrbel, da so energetska učinkovitost, varčevanje z vodo in inovativne tehnologije na dosegu roke vsakemu gospodinjstvu.

Učinkovitost

Nova linija Samsung pralnih strojev, vključno z modelom 11 kg WW9400B, ponuja izjemno energetsko učinkovitost. Tehnologija Bubble Shot, ki razprši milnico po bobnu in jo povleče skozi obtočno črpalko, omogoča enakomerno prehajanje pralnega sredstva v oblačila. Rezultat je temeljito čiščenje z manjšo porabo vode in energije.

Bubble Shot: revolucija v pranju

Bubble Shot tehnologija pomaga uporabnikom prihraniti vodo in čas pri pranju bombažnih tkanin. Porabi do 20 % manj vode kot običajni pralni stroji in skrajša trajanje cikla pranja za do 25 %. Gostota pralnega sredstva v vodi se poveča, kar izboljša učinkovitost pranja. Tako se vaše perilo opere hitreje in učinkoviteje, pri tem pa ohrani kakovost.

Pranje, podprto z umetno inteligenco

Funkcija AI Wash zaznava težo in mehkobo tkanine v perilu ter spremlja stopnjo umazanije. Na podlagi zbranih informacij prilagodi količino vode in pralnega sredstva ter neprekinjeno prilagaja čas namakanja, izpiranja in centrifugiranja za najboljše rezultate. Tako AI Wash izboljša učinkovitost pranja in zmanjša količino odpadkov, kar je pomembno za okoljsko ozaveščene potrošnike.

FOTO: Samsung

Varčevanje z energijo

Tehnologija AI Ecobubble™ poskrbi, da se programi pranja prilagodijo vrsti tkanine in stopnji umazanosti. Mehurčki hitro razrahljajo umazanijo in madeže, kar omogoča učinkovito pranje v hladni vodi in prihrani do 70 % energije v primerjavi s pranjem v topli vodi. Poleg tega AI Ecobubble™ ščiti barvo in strukturo oblačil, kar zagotavlja celo za 45,5 % boljšo nego tkanin.

SmartThings Energy: pametno upravljanje porabe

Z načinom AI Energy v storitvi SmartThings Energy lahko uporabniki spremljajo dnevno, tedensko in mesečno porabo energije. Funkcija tudi oceni mesečne račune za elektriko in v primeru prekoračitve uporabnikovega cilja vklopi način varčevanja z energijo, ki zmanjša porabo do 70 % v primerjavi s pranjem v topli vodi. Tako imate vedno nadzor nad porabo energije in lahko prihranite pri stroških elektrike.

Skeniranje pralnih sredstev in etiket za nego

Funkcija SmartThings Clothing Care omogoča skeniranje pralnih sredstev in etiket za nego. Ko uporabniki skenirajo svoj detergent ali mehčalec, SmartThings pošlje podatke pralnemu stroju, ki nato odmeri ustrezno količino sredstva. Prav tako lahko skenirate etikete za nego na oblačilih, SmartThings pa bo pralnemu stroju posredoval navodila za optimalno nego tkanin.

Tudi Samsung sušilni stroji so opremljeni z napredno tehnologijo, ki za optimizacijo postopka sušenja uporablja umetno inteligenco. Tehnologija toplotne črpalke pripomore, da se oblačila posušijo energetsko učinkovito, cenovno ugodno in nežno. Tehnologija za segrevanje zraka namesto elektrike uporablja hladilno sredstvo in reciklira topel zrak, da porabi manj energije.

Samsung pralni in sušilni stroji v dom prinašajo revolucijo pri pranju in sušenju perila. Z naprednimi tehnologijami, kot so Bubble Shot, AI Wash, AI Ecobubble™ in SmartThings Energy, omogočajo učinkovito, energetsko varčno in okolju prijazno nego vaših oblačil. Investicija v te inovativne naprave ni le korak k boljšemu življenjskemu slogu, ampak tudi k trajnostnemu in odgovornemu ravnanju z naravnimi viri. Preoblikujte svoj dom v pametno zatočišče in uživajte v prednostih sodobne tehnologije.

FOTO: Samsung

Brezskrbnost za prihodnost