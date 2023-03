Pravo nima čarobne palice, lahko pa z njim živimo znosno

V nadaljevanju preberite:

Pravna teorija je kompleksno in nenehno razvijajoče se področje, njeni vpogledi in razprave pa imajo pomembne posledice za pravno prakso, oblikovanje politik in socialno pravičnost. Akademik prof. dr. Marijan Pavčnik, lanski Zoisov nagrajenec za življenjsko delo na področju teorije prava in države ter filozofije prava, je s svojimi deli pomembno prispeval k razvoju pravne teorije in razumevanju prava v slovenskem in mednarodnem prostoru.

Dr. Marijan Pavčnik, redni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, je v petih desetletjih ustvaril izjemen znanstvenoraziskovalni opus. Posebno pozornost posveča razlagi zakona in argumentom pravnega odločanja. Njegovi monumentalni deli Teorija prava in Argumentacija v pravu, ki obravnavata najpomembnejša vprašanja sodobnega prava, pomenita, kot ocenjuje strokovna kritika, na Slovenskem nov način razmišljanja in pisanja v pravni teoriji. Leta 2003 je bil izvoljen za izrednega in leta 2009 za rednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Od leta 2010 je član Evropske akademije (Academia Europaea), od leta 2012 pa mednarodni dopisni član Inštituta Hansa Kelsna na Dunaju.