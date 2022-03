Predsodki, da tehnologija ni za ženske, so še kako živi

Pred dnevi smo praznovali dan žena, še nekaj tednov prej dan žensk v znanosti. Želeli bi si, da bi leta 2022 ta dva dneva praznovali bolj v spomin, da so si ženske izborile svoje pravice, kot pa v opomin, da je izzivov še veliko in da še vedno nismo v enakopravnem položaju z moškimi.

V marsikateri panogi še vedno prednjačijo moški, še posebej ko je govor o vodstvenih mestih, prav tako so moški plačani več, pa čeprav so ženske že zdavnaj dokazale, da so lahko enako dobre ali boljše. Zato so še kako dobrodošli projekti, kakršen je projekt Mestne knjižnice Kranj Tehnofobija ni za ženske. V projektu so strli kar nekaj predsodkov, ki so v družbi še kako prisotni, poudarja Nina Svetelj, vodja projekta. »V resnici je teh predsodkov več, kot sem mislila. Ko sem postala pozornejša na to temo, sem opazila, da se delitve začnejo že v ranem otroštvu, ko deklicam govorimo, da so lepe, dečkom pa, da so pametni,« opozarja.

Vsekakor se kot družba še vedno oklepamo stereotipa, da predvsem tehnologija ni za ženske, da so zanje bolj primerne družboslovne kot pa naravoslovne vede. Tako so v knjižnici pristopili k projektom, v katerih je sodelovalo sedem večjih evropskih knjižnic, skupno pa jim je bilo to, da lokalne skupnosti pri družbenokritičnih problemih angažirajo lokalne in širše skupnosti. »Pri nas smo se torej odločili, da bi nagovarjali javnost o temi žensk v tehnoloških poklicih. Ideja je vzniknila, ker smo ugotovili, da je na naših delavnicah legorobotike le malo deklic,« pojasnjuje sogovornica.

Od delavnic do literarnega natečaja

Tako so najprej pripravili poletno delavnico legorobotike »za punce«. »S to pozitivno diskriminacijo smo nagovarjali predvsem starše in uspelo je, saj je bila delavnica polna, dekleta pa so bila navdušena. Tako smo dobili potrditev, da ne gre za pomanjkanje interesa med dekleti za takšne dejavnosti, ampak da problem tiči nekje drugje,« pripoveduje Nina Svetelj.

Vsekakor smo vsem tem predsodkom podvrženi, in če nanje nismo posebej opozorjeni, nadaljujemo v isti maniri. V okviru projekta so tako organizirali tako imenovane žive knjižnice, torej nekoliko drugačna srečanja, na katera so povabili ženske, ki delujejo na tem področju, zelo pomemben je namreč vidik ženskih vzornic. Znanstvenice, inženirke, programerke so iz prve roke zbranim pripovedovale svoje zgodbe o premagovanju izzivov na kariernih poteh. Pri teh dogodkih je posebnost ta, da si lahko posamezniki »izposodijo« sogovornico za pogovor na štiri oči, pogosto si namreč ne upamo na glas pred večjim številom ljudi vprašati vsega, kar nas muči. V knjižnici so poskušali nagovoriti predvsem srednješolke in srednješolce, ki iščejo svojo poklicno usmeritev.

»Zelo uspešna pa je bila tudi delavnica programiranja za ženske. Napolnila se je namreč v manj kot enem dnevu. Udeleženkam delavnice smo prikazali osnove in jih s tem opogumili, da naredijo prvi korak v ta računalniški svet in nato nadaljujejo na drugih tečajih, ki so na voljo,« razlaga vodja projekta v Mestni knjižnici Kranj.

Zadovoljni pa so tudi s prejetimi kratkimi zgodbami v natečaju na to temo. Prejeli so namreč kar 24 zgodb, tako osebnoizpovednih kot izmišljenih, v vsaki pa se je našel vsaj droben opomnik. Tako smo lahko brali o pogovoru s šolskim psihologom, ko se je presenečeno odzval zaradi razmišljanja odlične učenke, da se vpiše na strojno fakulteto, pa o zaničevanju moških, da ženska ne more biti dobra vulkanizerka ali pa da se ne spozna na avtomobile ali druge stroje. Komisija natečaja je izbrala tudi zmagovalno zgodbo, ki jo predstavljamo spodaj, v kateri avtorica opozarja tudi na vlogo medijskega poročanja. V zgodbi avtorica Maša Šemrov, denimo, opozori, da moških nikoli ne povprašamo, kako usklajujejo družinsko življenje s kariero, ker je v družbi samoumevno, da za otroke in družino skrbi mama.

FOTO: Blaž Samec