Prihaja pametni telefon z najzmogljivejšo baterijo na svetu

Ta vodilni svetovni laboratorij za ocenjevanje kakovosti je HONOR Magic5 Lite uvrstil na prvo mesto na svetu po zmogljivosti baterije. Zaradi inovacij v izdelavi je ta mobilni telefon tudi izjemno tanek, lahek, a hkrati močan in kompakten. HONOR Magic5 Lite je del serije pametnih telefonov HONOR Magic5, ki je predstavljena te dni na letošnjem sejmu MWC v Barceloni, marca pa prihaja tudi v Slovenijo.

V novi napravi HONOR Magic5 Lite je vidna Honorjeva osredotočenost na inovacije strojne opreme, saj so v njej uporabili novo, izjemno trdno in lahko aluminijevo zlitino. Ta sestavni del je prestal več deset tisoč testov, vključno z upogibanjem, padci, preizkusom trdnosti, odpornostjo proti udarcem in obremenitvam. Posledično se je teža srednjih okvirjev ohišja zmanjšala za 4 grame, debelina pa za 15 %.

FOTO: HONOR

Najzmogljivejša baterija na svetu

Moč baterije Magic5 Lite je neprimerljiva s konkurenco, saj je za 3 % tanjša od običajnih baterij te vrste. Uporaba tiskanega vezja z visoko gostoto v napravi je povečala izkoriščenost tiskanega vezja za 5 %. Poleg tega so s to optimizacijo dobili več prostora in zmanjšali debelino baterije. HONOR je z optimalno postavitvijo antene našel ravnotežje med zmogljivostjo in izkoriščenostjo prostora. Tako mu je v majhno in tanko napravo uspelo vgraditi baterijo s kar 5100 miliamperskimi urami, kar je pravi inženirski uspeh podjetja.

Poleg optimizacije strojne opreme je HONOR bistveno izboljšal svojo programsko opremo z uporabo funkcij, ki ohranjajo življenjsko dobo baterije.

Za optimizacijo delovanja baterije HONOR uporablja več naprednih funkcij:

Inteligentno časovno načrtovanje uporabe procesorja – telefon inteligentno in dinamično prilagaja strategijo uporabe procesorskih jeder glede na uporabo. To pomaga ohranjati življenjsko dobo baterije.

Nadzor na ravni procesov aplikacij – ko aplikacija ni več v uporabi, sistem HONOR 'zamrzne' proces, ki ga je ustvarila aplikacija. To pomaga zmanjšati porabo baterije tudi takrat, ko uporabnik aplikacije ne uporablja aktivno.

Pametna izbira omrežja – telefoni izbirajo omrežja 4G/5G na podlagi lastnikove uporabe in tako zmanjšajo dodatno porabo energije. To pomaga pri zmanjševanju porabe baterije, ki jo povzročajo omrežno intenzivne dejavnosti.

Upravljanje povečane porabe energije – telefoni zaznavajo težave s porabo energije le, ko je zaslon ugasnjen. Če aplikacija porablja nerazumno veliko energije, bo Honorjev sistem uporabnika opozoril s pojavnim sporočilom. To uporabniku pomaga pri prepoznavanju aplikacij, ki morda porabljajo njegovo baterijo, in pri sprejemanju ukrepov za odpravo težav.

FOTO: HONOR

Stroga testiranja, odlični rezultati

Strogi postopek testiranja podjetja DXOMARK je potrdil izjemno zmogljivost baterije HONOR Magic5 Lite. Laboratorijsko testiranje je vključevalo štiri preizkusne teste s tipičnim scenarijem uporabe telefona, preizkusom na prostem v gibanju, kalibriranim testom in testom polnjenja. Preizkusi so bili izvedeni z uporabo robotov, ki posnemajo človeške geste. Ti so simulirali uporabo naprave v resničnem svetu, enako kot bi to naredil povprečen uporabnik. Rezultati so potrdili izjemno avtonomijo naprave HONOR Magic5 Lite, ki je zdržala več kot 3 polne dni zmerne uporabe1, in izjemno učinkovitost med praznjenjem, zaradi česar je naprava postala glavna izbira potrošnikov, ki iščejo zanesljivo in visoko zmogljivo napravo.

»Baterija pametnega telefona HONOR Magic5 Lite se je odlično odrezala na testu avtonomije, saj je ob zmerni uporabi zdržala 74 ur. Poleg tega se je tudi počasi praznila v vseh primerih uporabe, kar nakazuje, da so se inženirji res potrudili pri optimizaciji delovanja,« je dejal Olivier Simon, namestnik tehničnega direktorja v oddelku za baterije DXOMARK.

»Pri podjetju HONOR smo predani zagotavljanju najboljše možne uporabniške izkušnje in izjemna zmogljivost baterije HONOR Magic5 Lite je dokaz te zaveze,« je povedal Bruce Huang, direktor Honorja za Srbijo, Hrvaško in Slovenijo. »Ponosni smo, da lahko ponudimo pametni telefon, ki našim uporabnikom zagotavlja neprekinjeno in brezhibno izkušnjo, in veseli smo, da je DXOMARK napravo razglasil za najboljši pametni telefon po zmogljivosti baterije,« je po objavi rezultatov prestižnega testiranja dodal Bruce Huang.