Prvi kitajski satelit, ki je vesolju vrtel pesem

Izstrelitev: 24. aprila 1970

Prenehanje oddajanja: 14. maja 1970

Masa: 173 kg

Premer: 1 m





Njegova masa je presegla skupno maso satelitov omenjenih držav (Sputnik 1 84 kg, Explorer 1 14 kg, Asterix 42 kg, Osumi 24 kg). Kitajska je s satelitom postala peta država, ki je z lastno raketo izstrelila lasten satelit, potem ko je to pred njo že uspelo Sovjetski zvezi, ZDA, Franciji in Japonski, ki je satelit Osumi izstrelila 11. februarja 1970

Kitajsko zdaj že lahko štejemo med vesoljske velesile, saj uspešno pošilja odprave na Luno, Mars in tudi v zemeljsko orbito ter pospešeno gradi nove rakete.Svoj prvi satelit pa je izstrelila 24. aprila 1970. Imenoval se je(na zahodu ga pogosto imenujejo kar Kitajska 1), kar v prevodu pomeni Vzhod je rdeč. Satelit je torej dobil ime po skladbi, ki je bila himna med kulturno revolucijo v 60. letih prejšnjega stoletja, prav to pesem je preprosti satelit z radijskim oddajnikom tudi predvajal.Prenos je trajal dvajset dni. Iz krogle so se širile štiri dvometrske antene, za stabilizacijo se je zelo hitro vrtel, in sicer dvakrat v sekundi oziroma 120-krat v minuti. Njegovi glavni nalogi sta bili testiranje tehnologije in meritve v atmosferi.Izstrelili so ga z raketo Dolgi pohod 1. Družina teh raket se je do danes že močno razširila. Imenujejo se po vojaškem podvigu med državljansko vojno, ki je trajala od oktobra 1934 do oktobra 1935, ko so se komunistični vojaki podali na 10.000 kilometrov dolgo pot, da bi se izognili spopadu z nacionalisti. Tako kot v drugih državah se je razvoj vesoljskih raket začel z razvojem balističnih raket, pri tem je Kitajski do političnega spora pomagala Sovjetska zveza.Satelit so razvijali v istoimenskem programu, ki so ga uradno začeli avgusta 1965 kot projekt 651, nasledil je projekt 581, ko je kitajska komunistična stranka želela kmalu slediti Sovjetom in Američanom in jih tudi prekositi, saj so hoteli v orbito poslati precej večji satelit od Sputnika 1 in Explorerja 1.Sprva so načrtovali, da bi satelit izstrelili že oktobra 1959, vendar je kitajskim inženirjem primanjkovalo znanja pri razvoju raket. Satelit Dong Fang Hong 1 je razvil dekan kitajske akademije za vesoljsko tehnologijo, izdelali so pet povsem enakih satelitov, a že izstrelitev prvega je bila uspešna.Opravili so jo z izstrelišča Jiuquan v puščavi Gobi v Notranji Mongoliji, ki so ga postavili leta 1958.Satelit, ki je imel življenjsko dobo 20 dni, je sodeč po zadnjih dostopnih podatkih še vedno v orbiti.