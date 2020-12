Prvi satelit za deželo vzhajajočega sonca

Izstrelitev: 11. februarja 1970

Dolžina: 1 meter

Masa: 24 kg

Napajanje: sončne celice

Konec odprave: 2. avgusta 2003

Prvi japonski satelit Ōsumi je bil majhna krogla s stožcem in petimi znanstvenimi instrumenti za opazovanje ionosfere. Izstrelili so ga 11. februarja 1970 z vesoljskega izstrelišča Učinoura z domačo raketo Lambada 4S (L-4S), ki so jo izdelali pri Nissanu in inštitutu za vesoljsko znanost, ki je zdaj del japonske vesoljske agencije Jaxa.Petkrat so raketo izstrelili med leti 1966 in 1970, vse rakete bi morale v orbito dostaviti podobne satelite. A prve štiri izstrelitve so bile neuspešne, uspela je šele peta. Demonstrativne satelite so poimenovali po japonskem polotoku v prefekturi Kagošima, kjer je tudi izstrelišče.Japonska je s tem postala četrta država po Sovjetski zvezi, ZDA in Franciji, ki je v nizkozemeljsko orbito z lastno raketo izstrelila lastni satelit. Utirili so ga v elipsasto orbito s perigejem 337 kilometrov in apogejem 5151 kilometrov. Napajalo ga je 5184 solarnih celic, opremljen pa je bil z več oddajniki, merilniki hit­rosti in termometrom. Dobri dve uri in pol po izstrelitvi se je oglasil, a že naslednji dan je bil signal šibak.Potem ko je sedmič obkrožil planet, njegovega signala zaradi pregrevanja baterij niso več ujeli. Kljub temu je Ōsumi še 33 let krožil okoli Zemlje, avgusta 2003 pa je nad severno Afriko vnovič vstopil v atmosfero in se stalil. V atmosfero je vstopil nekje nad Egiptom oziroma Libijo.