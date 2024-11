Prvi leseni satelit poletel v vesolje

Leseni satelit LignoSat, ki so ga razvili na univerzi v Kjotu na Japonskem in v podjetju Sumitomo Forestry, so danes s Spacexovo raketo poslali proti mednarodni vesoljski postaji, od tam pa ga bodo nato izpustili v tirnico okoli 400 kilometrov nad površjem Zemlje.

Takao Doi z malim lesenim satelitom, ki bo v orbiti približno pol leta. FOTO: JIJI/AFP

LignoSat, njegovo ime izhaja iz latinske besede za les, je nekoliko večji kot dlan, z njim pa raziskovalci preučujejo možnosti trajnostnih materialov za raziskovanje vesolja. »Prva letala so bila narejena iz lesa. Tako lahko zgradimo tudi leseni satelit,« je komentiralz univerze v Kjotu. Les se sicer morda ne zdi najboljša izbira, vendar pa v vesolju ni ne vode ne kisika, tako ne more zgniti ali zagoreti.

Večina satelitov je iz aluminija in drugih kovin. Da se ne smetijo tirnice okoli Zemlje, satelite po koncu obratovalne dobe pošljejo (ne vse, odvisno od višine orbite) nazaj v ozračje, kjer zgorijo. Pri tem se lahko, denimo, ustvarja škodljivi aluminijev oksid, je dejal Takao Doi, nekdanji astronavt, zdaj profesor na omenjeni univerzi. Če se bo izkazalo, da je les povsem ustrezen material za izdelavo satelitov, bodo to možnost med drugim ponudili tudi podjetju Spacex, je, kot navaja CNN, dodal Doi.

Satelit so izdelali iz lesa hinoki, gre za domorodno magnolijo na Japonskem. Les je znan in cenjen zaradi izjemne vzdržljivosti in odpornosti proti gnitju in poškodbam insektov. Inženirji so sicer preizkusili več vrst lesa – češnjo, magnolijo in brezo – ter ugotovili, da je magnolija najbolj primerna za vesolje. Kocko z velikostjo stranic deset centimetrov in maso nekaj manj od enega kilograma so sestavili po tradicionalni metodi brez vijakov in lepila. Na zunanjem delu ohišja so majhni sončni paneli.

V tirnici, potem ko bo najprej en mesec na postaji, naj bi bil LignoSat pol leta. Senzorji bodo zbirali podatke, kako se les obnaša v ekstremnem okolju, kjer temperature nihajo od minus sto do sto stopinj Celzija, odvisno, ali sije sonce ali ne.