»Evropski kongres psihologije, ki bo v začetku prihodnjega tedna potekal v Cankarjevem domu v Ljubljani pod geslom Psihologija kot središčna znanost: priložnosti in odgovornosti, bo izjemen mednarodni dogodek, na katerem bomo skušali utemeljiti, zakaj je psihologija v današnjem času, v današnjih kriznih in nekriznih trenutkih, tako zelo pomemben vezni člen v omrežju znanosti, hkrati pa bomo pretresli tudi njene odgovornosti, torej meje našega delovanja,« pravi dr. Mojca Juriševič, predsednica znanstvenega odbora kongresa in profesorica na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani.

»Preizkušnji pandemije covida-19 in sedaj vojne v Ukrajini sta še posebej pokazali vrednost psihološke znanosti v življenju ljudi,« dodaja predsednik kongresa Marko Vrtovec, ki je tudi predsednik Društva psihologov Slovenije.