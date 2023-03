Quo vadis, telefon?

V nadaljevanju preberite:

Prodaja telefonov je lani doživela močan udarec: v zadnjem četrtletju so po svetu prodali skoraj za petino naprav manj kot leto pred tem, v celotnem letu pa dobrih enajst odstotkov manj, skupno 1,21 milijarde kosov. Tako malo telefonov absolutno gledano niso prodali že od leta 2013!

K takšnemu trendu so gotovo delno pripomogle rastoča inflacija, preteča nevarnost gospodarske krize in odprava karantenskih režimov oziroma potrebe po delu in šolanju od doma. Tako je tudi prodaja osebnih računalnikov lani zabeležila podobno klavrne rekorde oziroma enega največjih padcev v zgodovini. Toda v podatkih analitske družbe IDC, ki je postregla s temi rdečimi številkami, bodi v oči še en detajl: vztrajno se podaljšuje povprečna doba lastništva posameznega telefona, zdaj je že štirideset mesecev. To pomeni, da povprečen uporabnik svojo žepno napravo menja na vsake tri ali štiri generacije, medtem ko bi si podjetja želela, da bi to počel na dve leti. Ljudje očitno ne najdejo več razloga, da bi stalno menjali telefone, in so zvečine zadovoljni s tistim, ki ga imajo.