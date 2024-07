Olimpijski boji tudi v vesolju

Šest Nasinih astronavtov, ki trenutno bivajo na Mednarodni vesoljski postaji, se je prav tako prepustilo olimpijskemu duhu. Nasa je pred dnevi objavila zabaven posnetek, kako šesterica najprej prenaša olimpijsko baklo (seveda brez gorečega ognja), nato pa se pomeri v nekaterih olimpijskih disciplinah. (Na postaji bivajo tudi trije ruski kozmonavti, Nikolaj Čub, Aleksander Grebenken in Oleg Kononenko.)

Suni Williams, ameriška astronavtka slovensko-indijskega rodu, in Matthew Dominick naredita nekaj gimnastičnih elementov, Jeanette Epps teče po hodnikih postaje, Tracy Caldwell Dyson dvigne utež, ki jo predstavljata kar kolega Mike Barratt in Butch Wilmore, Barratt se preizkusi v metanju diska, Wilmore pa zaluča še (plastično) kroglo po hodnikih postaje.

Kot je za spletni portal Olympics.com povedal britanski astronavt Tim Peake, je za astronavte poseben izziv, da žogo ali kak drug predmet vržejo iz ruskega segmenta vse do ameriškega brez dotika stene. Peake in Suni Williams sta v vesolju tudi pretekla maraton, astronavtka leta 2007, ko je na postaji tekla, ko je na Zemlji potekal bostonski maraton, Peake pa leta 2016 ob londonskem maratonu. Britanski astronavt je 42-kilometrsko preizkušnjo končal v treh urah in 35 minutah, ameriška astronavtka pa v štirih urah in 24 minutah. Astronavti na postaji tečejo na posebni stezi, opremljeni z več trakovi in utežmi, da čim bolj izničijo breztežnost.

Telovadba je za astronavte (in tudi za vse nas, ki ne bomo nikoli odpotovali v vesolje) še kako pomembna, saj breztežnost negativno vpliva na mišice, kosti, srčno-žilni sistem. Po podatkih kanadske vesoljske agencije se kljub obsežnemu programu vadbe astronavtom v vesolju kostna gostota v povprečju zmanjša za en odstotek na mesec, na Zemlji je povprečna starejša oseba toliko izgubi v enem letu.

V povprečju astronavti na postaji telovadijo dve uri na dan na različnih napravah. V prihodnosti želijo astronavte poslati na Luno in Mars, potovanja se bodo zato podaljšala in tako morajo razmišljati tudi o novih načinih, kako preprečiti degeneracijo mišic in kosti. Ena izmed idej je centrifuga, na kateri bi ustvarjali umetno težnost. Vplive vadbe na centrifugi med drugim preučujejo v Planici.

Igrivi astronavti na vesoljski postaji, približno 400 kilometrov nad našimi glavami, so se seveda močno zabavali v vlogi vrhunskih športnikov. »Ampak nam pomaga breztežnost,« je dejal Dominick ter zaželel veliko uspeha vsem, ki zares tekmujejo v Parizu.

Evropska vesoljska agencija pa je objavila satelitski posnetek Pariza, ki so ga posneli s satelitom Pléiades Neo.