Starliner se ta konec tedna vrača brez posadke

Nasa in Boeing sta v sklepnih dejanjih pred predvideno petkovo odcepitvijo starlinerja od Mednarodne vesoljske postaje (ISS). Plovilo za prevoz posadke bo brez posadke zapustilo postajo, in če bo šlo vse po načrtih, pristalo v soboto zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času na vojaškem območju White Sands v Novi Mehiki.

Starlinerja, na krovu katerega sta bila prvič tudi astronavta Butch Wilmore in Sunita Williams, so izstrelili v začetku junija, a se je nato testni polet zelo zapletel, saj se kar ni in ni ustavilo puščanje helija, okvarili pa so se tudi nekateri potisniki, ki so nujni za manevriranje po vesolju. Sledila so testiranja in ugotavljanja, ali je plovilo dovolj varno za vrnitev posadke. Nasini strokovnjaki so se na koncu zedinili, da ni, in tako bosta omenjena astronavta ostala na postaji po slovesu Boeingovega plovila vse do februarja prihodnje leto, nato pa se bosta za vrnitev vkrcala na Spacexovega dragona, ki bo še ta mesec odpotoval proti postaji.

V zadnjih nekaj dneh so kontrolorji letenja posodobili parametre v programski opremi starlinerja. Ta je bila namreč v konfiguraciji za posadko, med testnim poletom sta se izmenjevali ročno in avtonomno upravljanje plovila, zdaj so morali programsko opremo posodobiti v avtonomni način. Boeing je v minulih letih opravil dva poleta brez posadke, decembra 2019 se je testni polet ponesrečil, saj se plovilo ni ustrezno utirilo v tirnico za srečanje s postajo, dve leti kasneje, maja 2022, so test ponovili in ga tudi uspešno izpeljali od začetka do konca. Medtem je podjetju SpaceX že uspelo certificirati svojega dragona za prevoz posadke.

Letošnji testni polet starlinerja s posadko je bil temelj za operativne odprave, da bi starliner podobno kot dragon redno letel na postajo in z nje. Prvi operativni polet bi moral biti prihodnje leto, vendar je zaplet močno načel časovnico. Se pa ne Nasa ne Boeing, ki ima s starlinerjem velike izgube, plovilu nista odrekla.

Steve Stich, vodja komercialnega programa pri Nasi, je pojasnil, da ne pričakujejo, da bi se potisniki pregrevali takoj po odcepitvi s postaje, predvidena je hitra odmaknitev od postaje. Odcepitev poteka s posebno vzmetjo, ki bo dovolj porinila starlinerja od postaje, da se izognejo morebitnemu trčenju, če se potisniki sploh ne bi prižgali. Pri Nasi sicer pričakujejo, da bo plovilo uspešno pristalo na trdnih tleh – starliner pristaja s pomočjo padal in zračnih blazin. Stich je dodal, da potisniki sicer delujejo dobro, če jih ne prižigajo zaporedoma, kar je privedlo do pregrevanja in nedelovanja. Po vrnitvi bo sledila analiza, potem bo tudi jasno, kdaj bi starliner lahko vnovič poletel. Starliner ne bo povsem prazen, na tla bo prinesel nekaj opreme s postaje pa tudi vesoljski obleki, ki sta ju imela oblečeni astronavta na poletu v vesolje.

Dana Weigel, vodja programa ISS, je še pojasnila, da Wilmore in Williamsova vseskozi pomagata pri raziskavah, brez težav sta se prilagodila na dejstvo, da je njun predvidoma kratkotrajni nekajdnevni obisk postaje postal daljša odprava. »Zadovoljna sta bila, da smo sprejeli odločitev. Vseskozi sta sodelovala pri tem procesu in razumeta sprejeti načrt. Sta testna pilota, karkoli morata narediti, naredita,« je dodala.

Prilagoditev dragona

Na Mednarodni vesoljski postaji trenutno biva devet ljudi. Večinoma velja, da se astronavt na Zemljo vrne z istim plovilom, s katerim je odpotoval z nje. Hkrati so ta plovila »reševalni čolni«, če bi na postaji zavladale izredne razmere, če bi na primer zagoreli ali bi v postajo trčila kakšna večja vesoljska smet. Po slovesu starlinerja tako Butch Wilmore in Sunita Williams ne bosta imela svojega reševalnega čolna, zato so v minulih dneh astronavti preoblikovali notranjost dragona, s katerim so se marca na ISS pripeljali Matthew Dominick, Michael Barratt, Jeanette Epps in Aleksander Grebenkin. V dragonu so za starlinerjeva potnika uredili improvizirane sedeže, nameščene pod štiri običajne sedeže, je pojasnil Stich. Na postaji je tudi ruski sojuz, s katerim so prav tako marca pripotovali Oleg Kononenko, Tracy E. Caldwell Dyson in Nikolaj Čub.

Prilagoditev odprave Crew 9

Spacexov dragon, s katerim se bosta na trdna tla vrnila Wilmore in Williamsova, bo proti postaji predvidoma odpotoval 24. septembra. Odprava Crew 9 (Posadka 9) je bila sestavljena iz štirih astronavtov, po novem pa bo iz dveh – na krovu bosta Nasin astronavt Nick Hague in kozmonavt Aleksander Gorbunov, astronavtki Zena Cardman in Stephanie Wilson pa bosta morali počakati na naslednjo priložnost. Hague bo poveljnik odprave, Gorbunov specialist.

Odločitev je sprejel vodja astronavtov Joe Acaba, prednost je dal astronavtu z izkušnjami – Hague je že bival pol leta na postaji, Gorbunov bo prvič letel v vesolje, prav tako bi bila novinka Cardmanova, Wilsonova pa je do zdaj že trikrat letela, a še z raketoplani. »Odločitev je bila težka, vsi štirje so se usposabljali. Zena in Stephanie bosta še naprej pomagali svojim kolegom pred izstrelitvijo in ponazarjata, kaj pomeni biti poklicni astronavt,« je dejal Acaba. Astronavti morajo biti pripravljeni na vse, tudi na večmesečno podaljšanje odprave, sprejeti morajo tveganje, da gre lahko marsikaj narobe. Nick Hague to zelo dobro ve. Oktobra 2018 je bil namreč del posadke, skupaj z Aleksejem Ovčininom, na krovu sojuza, ko se je nekaj minut po izstrelitvi okvarila raketa, kapsulo pa je na varno odnesel sistem za nujne primere. Oba astronavta sta bila nepoškodovana. Pet mesecev kasneje je Hague na krovu sojuza vendarle varno prispel do postaje.