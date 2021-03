Samsung preseneča: spoznajte nov način spremljanja televizije

Nova dimenzija, nova doživetja: Samsung Neo QLED zmore več

Samsung Neo QLED odpira novo obdobje na področju spremljanja vsebin prek zaslonov. FOTO: Samsung



Odličnost brez omejitev

Nobena podrobnost vam ne bo več ušla, za to bo poskrbela tehnologija Quantum HDR 64x. FOTO: Samsung

Samsung Neo QLED se lahko pohvali z izpopolnjeno estetiko. FOTO: Samsung

Popolnoma se bo prilagodil vašemu notranjemu dizajnu. FOTO: Samsung

Smart TV vam zagotavlja brezhibno sodobno izkušnjo. FOTO: Samsung

Popoln zaslon bo navdušil še tako zahtevne uporabnike. FOTO: Samsung

Samsung zasloni: ko prihodnost postane sedanjost

Samsung je prvak v razvoju vsestranskih zaslonov, narejeni so po meri svojih uporabnikov in so v koraku z najnaprednejšimi rešitvami.



Odkritje svet popolne slike in neverjetnih doživetij. Vstopite v Samsung svet in izberite zaslon, ki vam bo najbolj učinkovito izpopolnil vsakdan.



Samsung Neo QLED’s 8K modela (QN800A in QN900A) bosta na voljo v 165-, 190- in 216-centimetrski različici, 4K modela (QN90A in QN85A) pa v številnih velikostih, začenši pri 127 centimetrih.



Predstavljajte si zaslon, ki omogoča nepredstavljivo.Samsung podira meje predstavljivega in postavlja popolnoma nove temelje v doživljanju najnaprednejših tehnologij. In sedanjost zahteva prav to: da imamo na voljo najboljše rešitve, ki nam izboljšajo najrazličnejša doživetja – v krogu družine, v poslu in seveda za sproščanje in zabavo. In v teh časih, ko se resničnost prepleta z digitalnim napredkom, je še kako pomembno, da imamo na voljo medij, ki nam optimizira vsako izkušnjo.Bolj kot kadarkoli smo odvisni od zaslonov. In s to mislijo je Samsung nekaj korakov pred konkurenco. Marca na prodajne police prihaja serija zaslonov Samsung Neo QLED , ki so zasnovani tako, da se popolnoma prilagajajo vsakemu domu in željam.Danes čedalje več časa preživimo doma, zato najnovejše Samsung inovacije prinašajo maksimalen izkoristek zaslonov, kar omogoča, da je delo opravljeno učinkovitejše, komuniciranje je bolj izpopolnjeno in možnosti raziskovanja osebnih strasti so neskončne.Ne glede na to, kaj boste gledali, vam bo Samsung Neo QLED prav gotovo odprl nova obzorja gledanja, predvsem zaradi dveh novih tehnologij, ki ga opredeljujeta:in novePustite, da vas preseneti. Dovolite mu, da vas navduši. To je neizogibno, saj je na tej tehnološki poti brez konkurence. Samsung je izpopolnil svojo željo po napredku in je dosegel prav to – inovativnost brez primere. Samsung Neo QLED odpira novo obdobje na področju spremljanja vsebin prek zaslonov. Odkrijte njegove glavne adute:Profesionalna tehnologijazagotavlja prvovrstno kinematografsko izkušnjo. Ker omogoča izjemno natančen nadzor svetlobe z natančno osvetlitvijo globlje črnine, za kar gre zahvala drobnim inovativnim, boste tudi doma imeli občutek, kot bi sedeli v popolnoma osvetljeni koncertni dvorani.Neo kvantni procesor 8K vam omogoča doživetje v živo. Zelo hitro se boste namreč počutili, kot da ste v središču dogajanja – na tribuni med navijači, na koncertu ali sredi najbolj napete filmske zgodbe. Profesionalni Neo kvantni procesor 8K namreč predstavlja napredno 8K nadgradnjo slike z umetno inteligenco, ki uporabi podatke, ki jih ustvari 16 nevralnih omrežij, za izdelavo bolj podrobne 8K ločljivosti, ne glede na kakovost izvirne slike.Svet, ki se vam bo predstavljal na zaslonih, bo zaživel v popolnoma novih barvnih odtenkih.predstavlja kvantne pike v nanovelikosti, ki vam omogočajo, da vidite 100-odstotni obseg barv v vsem, kar gledate, tudi v najsvetlejših prizorih.vam bo omogočil prizore v milijardi odtenkov natančnih barv.Pravo razkritje pa prinaša tudi tehnologija, ki vam zagotavlja še več podrobnih prizorov v filmih, tudi v tistih, ki se odvijajo v temi. Nobena podrobnost vam ne bo več ušla. Samsung Neo QLED je pravi poklon eleganci. Njegova lepota se skriva v minimalizmu in prefinjenem dizajnu. Odpravil je vse, kar vas je pri zaslonih kadarkoli motilo.Zlahka se bo tako vklopil v vaš notranji dizajn, saj je tako minimalistično izpopolnjen, da bo zelo hitro postal ključni element vaše notranje dekoracije. Odlikuje ga brezkončni zaslon in daleč najtanjši profil. S črnimi robovi, ki so skorajda izginili, brezkončni zaslon ne doda le nove stopnje resničnosti vaši izkušnji gledanja, ampak povsem izpopolnjen in moderen izgled vašemu interierju.Diskretna je tudi rešitev za kable in navlako. Ne le da so zožili rešitev, preoblikovali so jo tako, da jo je možno skriti za zadnjim delom televizorja ali jo lepo postaviti ob strani.Da se bo lažje prilagodil vašemu stenskemu dekorju, bo poskrbelstenski nosilec s tesnim prileganjem.S tehnologijolahko spremljate zvoke prav na točki dogajanja. Če se dogajanje premakne, mu zvok sledi. Potopite se globlje v vsako podrobnost zvoka, z vseh kotičkov TV-zaslona, tudi s sredine.Tehnologija zvokaanalizira prostor in nato samodejno nastavi zvok TV-zaslona na optimalne vrednosti. Preprosto vklopite vaš TV-zaslon in pustite tehnologiji SpaceFit zvoka, da uredi vse drugo.vam zagotavlja popolno vsestranskost izkušenj, saj lahko z njim preživite 24 ur na dan. Zagotavlja vam namreč doživetja na več ravneh.samodejno prepozna vaš službeni računalnik. Večji zaslon vam bo olajšal delo in vam pričaral prav posebno domačo pisarniško izkušnjo. Delo lahko opravljate tudi skupaj s sodelavci, in sicer na dokumentih Microsoft 365, neposredno na vašem zaslonu. Vaš pametni zaslon vam bo olajšal videosestanke. S preprostim pritiskom na daljinski upravljalnik se lahko povežete s svojo ekipo.je pripravljen na igre in je prava izbira za še tako zahtevne igričarje. Napredna funkcija super ultraširokokotni Game View ponuja neprimerljiv širok pogled nad celotnim dogajanjem, tudi v razmerju 29:9 in 32:9, torej v takšnem, kot ga ponujajo specializirani zasloni za igranje iger.Izboljšali so tudi jasnost gibanja. S funkcijo Motion Xcelerator Turbo+ podpira ločljivost 4K pri tekoči osveževalni hitrosti 120 hz za izjemno razločnost gibov.