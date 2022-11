Satelit, ki je meril količino sončne energije

Acrimsat je bil minisatelit za spremljanje količine sončne energije, ki jo prejme Zemlja. S pridobljenimi podatki so preverjali, kako spreminjanje te količine vpliva na posamezne procese na našem planetu, še posebej na globalno segrevanje.

V orbiti je bil 14 let, njegov instrument Acrim 3 je bil tretji takšen na satelitih, da so lahko več desetletij nepretrgoma spremljali spreminjanje prejete količine sončnega sevanja. To vpliva na vetrove, temperaturo, vodne tokove in drugo. Acrim 1 in 2 sta bila nameščena na drugih satelitih z več instumenti, v primerjavi z njima je bil Acrim 3 zelo pomanjšan. Manjša, a naprednejša tehnologija je omogočila, da sestavijo poseben satelit, ki je tudi dovolj majhen, da ne potrebuje lastne rakete za izstrelitev, ampak se lahko pridruži drugemu tovoru.

Izstrelitev: 21. decembra 1999 Višina orbite: 720 km Masa: 115 kg Velikost (s solarnimi paneli): 178 cm Konec odprave: 14. decembra 2013

Satelit je med drugim leta 2004 spremljal tranzit Venere prek ploskve Sonca in izmeril 0,1-odstoten padec intenzivnosti sončnega obsevanja zaradi sence planeta, ki je padala na Sonce. Satelit je podatke o tranzitu zbiral tudi leta 2012.

Po 14 letih delovanja se konec leta 2013 ni več oglasil na klice, vsi poskusi vnovične navezave stika so bili neuspešni. Najverjetneje je satelit odpovedal zaradi okvare baterij. Nasa je za celotno odpravo odštela manj kot 50 milijonov evrov.