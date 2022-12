Satelit za boljše vremenske napovedi

Z razvojem tehnologije lahko meteorologi vreme za nekaj dni naprej napovedo zelo natančno. Vendar si v času, ko smo priča vse pogostejšim skrajnim vremenskim dogodkom, želimo še natančnejših napovedi in to bodo Evropi omogočali novi vremenski sateliti tretje generacije Meteosat.

Satelite te vrste razvijajo že več desetletij. Tako bodo najnovejši, opremljeni z novimi instrumenti, korenito spremenili napovedovanje neurij, izboljšali napovedi, zbrali nove podatke o podnebju in dodali še vrsto opazovanj, pomembnih za razumevanje vremena in podnebja, s tem pa bodo pripomogli k reševanju življenj in preprečevanju škode. Kot še pravijo pri Eumetsatu, evropski organizaciji za uporabo meteoroloških satelitov, je MTG doslej najbolj inovativen meteorološki geostacionarni satelitski sistem. V torek so z evropsko raketo ariane 5 v geostacionarno orbito (36.000 km) izstrelili prvi satelit iz tega sistema, in sicer slikovni satelit MTG, ki bo med drugim omogočal posnetke strel.

Izstrelitev: 13. decembra 2022 Masa ob izstrelitvi: 3600 kg Orbita: geostacionarna na višini 35.786 km Predvidena življenjska doba: dobrih 8 let

Satelitu MTG-I1 se bodo v prihodnjih letih v orbiti pridružili še trije slikovni sateliti in dva sondirna (MTG-S), ki bosta omogočala izdelavo tridimenzionalnih posnetkov ozračja. MTG-I1 je opremljen z dvema povsem novima instrumentoma, in sicer s prilagodljivo kamero in kamero za strele, ki bo omogočala boljše kratkoročne napovedi glede razvoja neviht. Kamera bo razelektritve lahko posnela podnevi in ponoči, gre pa za prvi vremenski satelit, ki bo strele iz geostacionarne orbite lovil nad Evropo in Afriko ter okoliškimi vodami, so navedli pri Evropski vesoljski agenciji. Prilagodljiva kamera pa bo snemala hitro razvijajoče se vremenske dogodke, celotno Evropo in severno Afriko bo lahko posnela na vsaki dve minuti in pol.

Odprava je plod sodelovanja med Eso in Eumetsatom. Vesoljska agencija je odgovorna za gradnjo satelitov, meteorološka organizacija pa za programsko opremo. Satelite je sestavljal konzorcij evropskih vesoljskih podjetij, pod vodstvom Thales Alenia Space in OHB. Predvidena življenjska doba posameznega satelita v mreži je dobrih osem let.