Skrito sporočilo v padalu

»Leta si je morala naša ekipa to le predstavljati. Zdaj je tu, da ga vidimo. Je povsem tak, kakršnega sem pričakoval in še bolj neverjeten, kot sem si ga lahko zamišljal.« Tako je misli o posnetku pristajanja roverja Perseverance (Vztrajnost) strnil glavni inženir pri projektu, ki je sploh prvič videl delovanje različnih sistemov, ki so jih načrtovali za to in za nekatere prejšnje odprave, saj marsičesa na Zemlji ne morejo preizkusiti. Strinjamo se, da gre za posnetke, ki gledalce pustijo odprtih ust in brez besed.Vznemirljivi posnetki pa so skrivali še pomenljivo sporočilo, ki so ga vrli razbijalci kod razbili v nekaj urah. V rdeče-belem vzorcu, ki je sicer pomembno za spremljanje kota, kako se je padalo odprlo, so bile v vtkane črke in številke.V binarnem sistemu so rdeči kosi tkanine predstavljali enico, beli ničlo, dobljeno zaporedje je predstavljalo naslednje besedilo: »Dare mighty things« ali v prevodu drznite si mogočnih reči. To je znan slogan Nasinega laboratorija za reaktivni pogon JPL, kjer vodijo odpravo. S številkami 34°11’58” N 118°10’31” W so dodali še koordinate njihovih prostorov, kjer so opravili večino del na roverju.Znanstveniki še vedno raziskujejo, od kod planetom, kakršna je Zemlja, toliko vode, ki velja za ključno sestavino življenju gostoljubnih svetov. Raziskava inštituta Globe univerze v Köbenhavnu zdaj nakazuje, da je morda voda prisotna že ob samem oblikovanju planetov in se na njih ne pojavi naknadno, po trku asteroidov ali kometov. Po izračunih ta predpostavka velja tako za Zemljo, Venero in Mars. »Podatki kažejo, da bi lahko bila voda med gradniki planeta že od samega začetka. In če so vodne molekule tako pogoste, to verjetno velja tudi za druge planete v Galaksiji,« je poudaril profesor, ki je vodil študijo, objavljeno v reviji Science Advances.V modelski napovedi so ugotavljali, kako hitro so se planeti oblikovali in iz česa. Ugotovili so, da so bili v ostankih po nastanku Sonca tudi milimetrski kristalčki ledu in ogljik in iz tega je nato tudi zrasla Zemlja. »Skozi čas so se temperature močno spreminjale, ob peklenskih temperaturah je led izhlapel in čeprav voda pokriva skoraj 70 odstotkov površja Zemlje, je gledano na celotno maso planeta, vode le 0,1 odstotka,« je povedal.Po njegovi razlagi je vodna molekula vseprisotna in zato obstaja možnost, da so se tudi drugi planeti oblikovali kot naš in sosednja dva. To pomeni, da bi tudi drugi lahko imeli podobno količino vode in da so potencialni svetovi, primernih za življenje, precej pogosti, če je planet tudi na pravi oddaljenosti od svoje zvezde.Kitajska sonda Tianwen-1 je z dodatnimi manevri dosegla orbito, v kateri bo v prihodnjih treh mesecih krožila okoli Marsa in v tem času na površje poslala pristajalnik in rover.​Kitajska vesoljska agencija je še sporočila, da bo v tem času sonda preučevala površje, še posebej bo osredotočena na kraj pristanka na ravnici Utopia Planitia. Kitajski pristajalnik je velik kot vozilo za golf, pristati bo skušal s pomočjo padal, potisnih motorjev in zračnih blazin. Odprava Tianwen-1 je najbolj velikopotezna vesoljska odprava Kitajske doslej, potem ko so že zabeležili več uspešnih pristankov na Luni, v orbito pa so poslali tudi človeka. V Zemljini orbiti gradijo vesoljsko postajo, v prihodnjih letih in desetletjih pa si želijo tudi postaviti stalno bazo na Luni.V ponedeljek so na izstrelišče Wenchang pripeljali raketo dolgi pohod 5B Y2, s katero bodo še v tej polovici leta izstrelili osrednji modul vesoljske postaje.