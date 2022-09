Skrivnostna ledena orjaka

V nadaljevanju preberite:

V kraljestvu mraza in ledu se okoli Sonca počasi pomikata Uran in Neptun. Planeta značilnih modrikastih odtenkov živita v senci nastopaških plinastih orjakov Jupitra in Saturna, a znanstveniki se oddaljenemu dvojcu vedno bolj posvečajo. Kot predstavnika najpogostejšega tipa planetov v Galaksiji si namreč zaslužita prav posebno pozornost.

Šestnajst raznolikih lun, dve skupini obročev in kompleksno mag­netno polje – znanstveniki so januarja 1986 na novo spoznavali Uran. Nasina sonda Voyager 2 je z veliko hitrostjo drvela mimo planeta in že s prvimi slikami pokazala, da je sedmi planet od Sonca vse prej kot dolgočasen svet. Čez tri leta je švignila še mimo Neptuna in na Zemljo poslala posnetke nevihtnega planeta, obkroženega s tankimi in temnimi obroči.