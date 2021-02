Škrlatna barva vrednejša od zlata

V časih, ko obleke vse pogosteje zavržemo po letu dni uporabe in tekstil iz umetnih vlaken in najrazličnejših barv postaja nevaren odpadek, ki duši planet, je težko razumeti, kako dragocena najdba je lahko kos 3000 let stare tkanine.



Izraelski arheologi so med izkopavanjem na območju nekdanjih rudnikov bakra v dolini Timna približno 220 kilometrov južno od Jeruzalema izkopali delčke oblačil iz časov kraljev Davida in Salomona, pobarvanih s škrlatno barvo, ki je bila v tistih časih dragocenejša od zlata in so jo lahko nosili le vladarji in svečeniki.



»Zaradi izjemne intenzivnosti, obstojnosti in navsezadnje zelo zahtevne proizvodnje je bila škrlatna barva najbolj cenjena in zato tudi najdražja barva, pogosto bolj cenjena od zlata,« je povedala izraelska strokovnjakinja za organske izkopanine dr. Nama Sukenik.



Škrlat je pogosto omenjen v svetem pismu v opisih oblačil kraljev Davida in Salomona, pa tudi Jezusa. Barvo so v tistih časih pridobivali iz rumenkaste sluzi, ki jo iz žlez izločajo morski polžki, visoka cena pa je bila posledica zapletenega kemičnega postopka, ki je trajal več dni. Polžke so nabirali na obalah Sredozemskega morja več kot 300 kilometrov od doline Timna, ki je dandanes najbolj znana po starodavnih, več kot 7000 let starih rudnikih bakra in bogatih arheoloških najdiščih.



Na območju današnjega Izraela so arheologi doslej izkopali le lupine morskih polžev in škrlatno obarvano lončevino, ki so dokazovale, da so že v železni dobi uporabljali tak način barvanja, pri tokratnem odkritju pa gre za prve dele tkanine, ki je tudi po 3000 letih ohranila škrlatno barvo.

