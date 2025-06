Slovenci razvijajo socialnega robota za osebe z motnjo v duševnem razvoju

Varstveno delovni center Tončke Hočevar je na 33. konferenci European Social Services Conference na Danskem predstavil projekt E-prijatelj, ki z uporabo socialnega robota izboljšuje kakovost življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju. Robot z zaslonom na dotik in glasovnim vmesnikom uporabnikom omogoča dostop do digitalnih vsebin, komunikacijo s svojci in krepi socialno povezanost.

Projekt, ki nastaja v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, spodbuja čustveno oporo, zmanjšuje občutke osamljenosti in krepi samostojnost uporabnikov. V zaključni fazi bo robot testiran v manjšem obsegu, z namenom kasnejše širše uporabe.

»Gre za prvi tovrsten socialni robot v Sloveniji, posebej prilagojen odraslim z motnjo v duševnem razvoju, ki podpira tudi etično uporabo umetne inteligence v socialnem varstvu,« poudarja direktor VDC-ja Slavko Bolčević.

Dr. Andrej Košir z ljubljanske elektrotehnike izpostavlja, da so podporne tehnologije socialnega robota pripravljene za resnično uporabo, izziv pa predstavlja soustvarjanje storitev z merljivimi koristmi za uporabnike, kot so kognitivna stimulacija in čustvena podpora.

Konferenca European Social Services Conference je vodilni evropski dogodek na področju socialnih storitev, kjer se letno sreča več kot 700 strokovnjakov in inovatorjev.

Varstveno delovni center Tončke Hočevar je najstarejši tovrstni center v Sloveniji, ki od leta 1968 skrbi za odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, danes pa v njem živi in dela več kot 250 uporabnikov.