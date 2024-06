Slovenskim podjetjem se odpirajo vrata za vesoljske programe

Slovenija bo danes podpisala sporazum o polnopravnem članstvu v Evropski vesoljski agenciji (Esa). Sporazum, ki predstavlja osnovo za polnopravno članstvo Slovenije v agenciji, bo z generalnim direktorjem Ese Josefom Aschbacherjem popoldne v Parizu podpisal predsednik vlade Robert Golob. Pred tem bo ta korak na zaprti seji predvidoma potrdil svet Ese.

Po podpisu, ki se ga bo udeležil tudi državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Matevž Frangež, bo sporazum posredovan v ratifikacijo v DZ. Veljati bo začel po zaključenem postopku ratifikacije in notifikaciji francoskega zunanjega ministrstva, predvidoma v začetku leta 2025.

Številne priložnosti

Z agencijo s sedežem v Parizu sodeluje od leta 2009, zadnjih osem let kot pridružena članica, kar slovenskim podjetjem in razvojno-raziskovalnim institucijam omogoča sodelovanje pri projektih na področju vesoljskih tehnologij.

V letu 2020 je svoj status nadgradila s podpisom nadgrajenega pridružitvenega sporazuma, ki predvideva postopno približevanje Slovenije k polnopravnemu članstvu v tej mednarodni agenciji in se izteče decembra 2024. Sporazum vključuje določilo, da lahko Slovenija po njegovem preteku in izpolnitvi vseh predpisanih pogojev zaprosi za polnopravno članstvo, so pojasnili v kabinetu predsednika vlade.

V osmih letih pridruženega članstva je z Eso 114 pogodb podpisalo več kot 30 slovenskih partnerjev v skupni višini cca. 42,1 milijona evrov. Število registriranih podjetij in institucij za pridobivanje projektov pri Esi se močno povečuje in znaša že več kot sto subjektov (71 podjetij in 31 institucij). Trenutno ima Esa 22 držav članic, med njimi 20 članic EU ter Norveško in Švico.

Polnopravno članstvo v tej organizaciji bo prineslo Sloveniji številne dodatne priložnosti. Med njimi v kabinetu predsednika vlade izpostavljajo odprtje vrat za sodelovanje s podjetji držav članic Ese in možnosti za sodelovanje v programih, v katerih slovenski vesoljski sektor doslej ni mogel sodelovati. Hkrati bo prispevalo k povečanju prepoznavnosti Slovenije v svetu kot pomembne partnerice v mednarodnem vesoljskem sektorju, so dodali.

Golob se bo v okviru obiska v Parizu tudi sestal z Aschbacherjem, s katerim se bosta pogovarjala o okrepitvi sodelovanja Slovenije z Eso, še posebej v luči polnopravnega članstva Slovenije v tej organizaciji.