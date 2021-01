Slovenski raziskovalci nad superodporne bakterije

V raziskavi je sodelovalo deset znanstvenikov iz Slovenije in Združenega kraljestva (dr. Anja Kolarič, doc. dr. Martina Hrast, dr. Nikola Minovski in prof. dr. Marko Anderluh, vsi iz Slovenije, ter šest raziskovalcev britanskega inštituta John Innes Centre in podjetja Inspiralis Ltd. ), ki so pod okriljem Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani in Kemijskega inštituta štiri leta iskali močnejše in bolj širokospektralne nove antibiotike iz razreda NBTI.

Skupina raziskovalcev, ki sta jo vodila prof. dr.s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani in dr.s Kemijskega inštituta, je sintetizirala nove molekule, ki pomenijo preboj pri zdravljenju okužb s superodpornimi bakterijami, ki predstavljajo veliko grožnjo javnemu zdravju. Hkrati je prvič dokazala mehanizem delovanja teh molekul, ki je bil do zdaj zgolj hipotetičen. Odkritje je izjemnega pomena za načrtovanje novih zdravilnih učinkovin, so sporočili s fakultete za farmacijo.»Glavni dosežek raziskovalcev je razvoj novih bakterijskih zaviralcev topoizomeraze tipa II (NBTI) z inovativnim delom molekule. Dobljene molekule, ki so jih zaščitili s patentom, imajo izjemno močno protibakterijsko delovanje, saj še učinkoviteje zavirajo deljenje bakterijskih celic. Nove molekule lahko pomembno prispevajo k uspešnejšemu zdravljenju bakterijskih okužb, predvsem zato, ker delujejo tudi na odporne bakterijske seve (npr. MRSA), ki jih ne moremo oziroma jih težko zdravimo z obstoječimi protibakterijskimi učinkovinami,« so pojasnili.V raziskovalnem članku, objavljenem v ugledni reviji, je predstavljena kristalna struktura, ki predstavlja mejnik v razumevanju delovanja NBTI, saj so soavtorji prvič nedvoumno potrdili njihov mehanizem delovanja. Dodana vrednost odkritja je dokaz obstoja posebnih halogenskih vezi v biološkem okolju.»Tovrstni tipi vezi so bili doslej dokazani le na kristalnih modelih majhnih molekul, ne pa tudi v bioloških makromolekulah. To odkritje bodo lahko s pridom uporabljali pri načrtovanju novih, še učinkovitejših zdravilnih učinkovin za zdravljenje bakterijskih okužb,« je povedal vodja raziskave prof. dr. Marko Anderluh.