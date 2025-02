Snežni leopardi se sporazumevajo prek naravnega »facebooka«

Mednarodna študija snežnih leopardov v Altaju pod vodstvom Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani razkriva nove načine sporazumevanja skrivnostnih mačk. Mesta, kjer puščajo svoj vonj, so po besedah znanstvenikov nekakšna naravna »facebook« stran, kjer si mačke izmenjujejo sporočila.

Snežni leopardi spadajo med najbolj ogrožene velike mačke na svetu. So glavni plenilci v visokogorju osrednje Azije na 3000 do 6500 metrih nadmorske višine. Odlično so prilagojeni na hladne, ekstremne gorske razmere, a zaradi odročnosti njihovega življenjskega okolja o njihovi številčnosti in obnašanju znanstveniki še ne vedo veliko. Število snežnih leopardov se zmanjšuje, po nekaterih ocenah jih je na svetu le še okoli 3000.

Sporazumevanje na sedem načinov

Raziskavo o načinih sporazumevanja snežnih leopardov je opravila mednarodna ekipa znanstvenikov iz Slovenije, Italije, Mongolije in ZDA pod vodstvom dr. Miha Krofla z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Raziskovalci so na podlagi opazovanja z avtomatskimi kamerami in sledenjem sledem v snegu ugotovili, da snežni leopardi za sporazumevanje uporabljajo sedem načinov vedenja. Te velike mačke mesto obiska sprva ovohajo, kasneje pa vonjalna sporočila puščajo tudi s praskanjem po pesku in s škropljenjem z urinom, za kar najraje uporabljajo previsne skale, ki vonj ščitijo pred padavinami, so zapisali v sporočilu za javnosti.

Med druge načine sporazumevanja spadajo tudi označevanje s kremplji, iztrebki, drgnjenje glave in telesa ob površine ter flehmen, vohalna metoda, kjer žival privzdigne zgodnjo ustnico, vdihne in položaj zadrži za nekaj trenutkov.

Snežni leopardi vonjalna sporočila najpogosteje puščajo s škropljenjem z urinom po skalah (levo) ali s kopanjem jamic v pesku (desno). FOTO: Mongolia Snow Leopard Project

Rezultati raziskave kažejo, da snežni leopardi vonjalna sporočila najpogosteje puščajo v soteskah, temu pa sledijo ozke doline in ostri grebeni. Snežni leopard markirno lokacijo povprečno obišče vsaka dva tedna, kljub temu pa je pogostost obiska odvisna od posamezne lokacije. Znanstveniki so glede na rezultate potrdili, da je na podlagi števila jamic v pesku, ki nastanejo ob praskanju z nogami, mogoče zelo dobro predvideti obiskanost posameznih lokacij.

Snežni leopardi živijo samotarsko življenje v visokogorju in se redko srečujejo. Kljub temu med seboj redno ohranjajo stike s pomočjo vonja, ki ga puščajo na posebnih mestih. FOTO: Mongolia Snow Leopard Project

Celotna študija je bila danes objavljena v nemški znanstveni reviji Behavioural Ecology and Sociobiology. Gre za prvo poglobljeno raziskavo o sporazumevanju snežnih leopardov, ki bo zaradi prepoznavanja vzorcev gibanja teh velikih mačk pripomogla k nadaljnjim raziskavam in odkritjem ter boljšemu opazovanju snežnih leopardov.