Spletni kričači laži

Dvoboji smešno slabih informacijskih ponaredkov na eni strani in lahkotnih objav kapitana superletalonosilke, v katerih rad nastopa tudi lokalni ladijski pes za moralno podporo Captain Demo, so postali nekakšen zaščitni znak podatkovnega kaosa, v kakršnega je pahnjen obiskovalec omrežja x, odkar je tega prevzel Elon Musk. Razvpiti milijarder je v nepolnih dveh letih tako rekoč odstranil vso moderacijo vsebine na platformi, nanjo vnovič spustil množico političnih ekstremistov, tudi neonaciste, in za nameček uvedel plačevanje »najuspešnejšim« uporabniškim računom. To se pravi tistim, ki imajo največji doseg, kar ponavadi pomeni viralne objave, ki povzročajo največ razburjenja. To pa je vnetljiva mešanica, ki potiska naprej najbolj brezobzirne mešetarje s propagando in privablja osebe, ki so zavohale enostaven zaslužek. V skupnosti raziskovalcev spletnih dezinformacij se jih je prijel izraz »grifters«, po starejšem angleškem nazivu zaslužkarskih šarlatanov, prevarantov.