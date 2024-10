Starship petič – že ta konec tedna?

Pri Spacexu se pripravljajo na peto izstrelitev rakete starship, ki bi bila lahko že v nedeljo, 13. oktobra, če jim bo ameriška uprava za letalstvo (FAA) izdala dovoljenje. Pri FAA so v zadnjem sporočilu za javnost pojasnili, da dovoljenja za izstrelitev ne bodo izdali pred koncem novembra. Za zdaj se na drzne načrte zasebnega vesoljskega podjetja pri uradu še niso odzvali.

Nazadnje je starship – orjaška, 121 metrov visoka raketa – poletel junija letos in izvedel najuspešnejši let, med drugim sta obe stopnji nadzorovano pristali v morju. Za peto izstrelitev so si pri Spacexu postavili še bolj velikopotezen cilj: želijo si namreč, da bi se spodnja stopnja, to je super heavy, vrnila do izstrelišča in se poskušala ujeti v pristajalne roke na izstrelitvenem stolpu. To bi bil povsem nov način pristajanja za rakete, potisne stopnje falconov namreč pristajajo vertikalno na trdnih tleh ali plavajočih ploščadih, vendar ne na izstrelišču, s katerega poletijo.

»Cilj pete testne izstrelitve starshipa je narediti še en korak k popolni in hitri ponovni uporabi,« so zapisali na spletni strani podjetja. Poleg pristajanja spodnje stopnje si želijo, da bi zgornja – starship – uspešno pristala v Indijskem oceanu. Dodali so, da so raketo in izstrelišče v Teksasu v zadnjih mesecih dodobra nadgradili. »Inženirji družbe Spacex so se leta pripravljali in mesece testirali ulov rakete. Toda ko gre za zagotavljanje varnosti javnosti in naše ekipe, ne sprejemamo kompromisov. Poskus pristajanja bomo izvedli le, če bodo primerni pogoji,« so dodali. V minulih dneh so na izstrelišču Starbase opravili več testiranj, od delnega točenja goriva do izlivanja vode, ki ohlaja ploščad ob silovitem gorenju motorjev.

Super heavy je večji od trupa boeinga 747. Da bo pristanek uspešen, ga bodo morali motorji raptor ob vrnitvi ustrezno ustaviti, da bo lebdel nad pristajališčem, mehanske roke izstrelitvenega stolpa pa ga bodo objele in ustavile med lebdenjem. Pri podjetju se zavedajo, da je uspeh mogoč, če bo šlo popolnoma vse prav. Če bo en sam sistem pokazal šibkost, bo nosilna raketa samodejno odletela in nadzorovano padla v Mehiški zaliv, so zapisali pri podjetju. »Ulov« rakete je za podjetje ključnega pomena, saj si želi, da bi bile te na vnovičen polet pripravljene v zelo kratkem času. V prihodnosti bo pristajala tudi zgornja stopnja, vendar trenutno razvoj rakete še ni na tej točki.

Animacija, kako naj bi super heavy pristajal:

Okoli sedem minut super heavy potrebuje, da se povzpne do orbite in se tam nato loči od starshipa ter odpotuje nazaj. Starship bo na tej točki prižgal svojih šest motorjev, da bo dosegel skoraj orbitalno hitrost, ta je dovolj velika, da bo prepotoval pol kroga okoli Zemlje, potem pa ga bo gravitacija potegnila k vodnemu pristanku. Podobno je polet tekel tudi junija, po tem so se inženirji odločili, da povsem predelajo toplotni ščit, zamenjali so ga z novo generacijo ščita. Spomnimo se, kako so kamere posnele odpadanje ščita, zaradi pregrevanja in padajočih kosov ob vstopu starshipa v ozračje so se odtrgala tudi krilca, s katerimi raketa manevrira pri pristajanju.

Da se bo status starshipa iz testne v operativno raketo spremenil čim prej, računajo tudi pri Nasi. To raketo so namreč izbrali, da bodo z njo astronavti pristali na površju Lune v programu Artemis. Nasina raketa SLS bo kapsulo orion pripeljala do Lune, potem naj bi tam astronavti prestopili v starship in se prepeljali na površje. Nasin uradni načrt pravi, da se bo pristanek zgodil septembra 2026, vendar vse kaže, da je načrt preoptimističen. Starship bo moral poleteli še velikokrat, da bo Nasa zadovoljna z zanesljivostjo plovila.

Tudi za zvezno upravo za letalstvo je ključna varnost tako ljudi kot okolja in že nekaj mesecev analizira Spacexov načrt petega poleta. Podjetje je tako že večkrat javno protestiralo zaradi počasnosti uradnikov. FAA se sicer trenutno ukvarja tudi z že operativnimi raketami podjetja, falconi 9 so prizemljeni zaradi težav z odlaganjem druge stopnje po izstrelitvi dragona s posadko odprave Crew 9. V ponedeljek je uprava sicer odobrila izredni polet rakete, da so (še pred prihodom orkana Milton) izstrelili evropsko odpravo Hera, ki je zdaj na poti proti asteroidu Didimos in njegovi lunici Dimorfos.