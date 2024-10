Izstrelitev uspešna: Hera na poti proti asteroidu

S Floride je poletela Spacexova raketa falcon 9, ki je v vesolje odnesla satelit Hera evropske vesoljske agencije (Esa). Okoli 336 milijonov evrov vredna Hera je tako odpotovala proti asteroidu Didimos in njegovi lunici Dimorfos, v katero je pred dvema letoma treščil Nasin Dart.

Namen odprave je od blizu pregledati stanje asteroida po trku in z novimi podatki pomagati pri nadaljnjem načrtovanju obrambe pred asteroidi. Kockasto plovilo s približno 1,6 metra dolgimi stranicami in 11,5 metra dolgimi krili s sončnimi celicami bo do Dimorfosa predvidoma prispelo konec leta 2026, ko bo asteroid od Zemlje oddaljen 195 milijonov kilometrov. S seboj bo Hera pripeljala dva majhna satelita velikosti škatle za čevlje, poimenovana Juventas in Milani, s katerima se bo mogoče bolj približati asteroidoma in na splošno izvajati bolj tvegane manevre, vključno s pristankom na asteroidu. Plovila bodo z dvanajstimi instrumenti natančno pregledala območje trka plovila Dart ter do potankosti analizirala oba asteroida.

Prenos izstrelitve:

Asteroidni dvojec Dimorfos in Didimos se giblje po precej sploščeni elipsi: Soncu se najbolj približa na eno astronomsko enoto (povprečna razdalja Zemlje od Sonca), najbolj pa se oddalji na 2,3 astronomske enote. Večji Didimos v premeru meri okoli 800 metrov, manjši Dimorfos 170 metrov. Plovilo Dart se je septembra 2022 v Dimorfos zaletelo s hitrostjo 6,1 kilometra na sekundo. Raziskovalce je zanimalo predvsem, ali lahko tako trčenje premakne asteroid. Manjši asteroid je pred trkom večjega obšel v nekaj manj kot dvanajstih urah. Obhodni čas se je po trku skrajšal za več kot pol ure, kar je bilo nad pričakovanji. Tako so dobili realne rezultate, da bi lahko s takim trčenjem spremenili pot asteroida, ki bi grozil našemu planetu, vendar ga bo treba opaziti dovolj zgodaj.

Več v spodnjem članku:

Izstrelitev falcon 9 je danes stekla kljub siceršnji prizemljitvi teh raket. Ameriški urad za letalstvo (FAA) je namreč izdal izredno odobritev izstrelitve. Rakete sicer ostajajo prizemljene zaradi težav z drugo stopnjo rakete pri izstrelitvi odprave Crew 9 28. septembra. Takrat se je zapletlo pri vodenem odlaganju druge stopnje. Nekaj ur po izstrelitvi je namreč druga stopnja, ki je dragona s posadko varno pripeljala do Mednarodne vesoljske postaje, iztirila iz orbite, a manever ni tekel po načrtih in druga stopnja (ki jo zavržejo) je skrenila iz načrtovane poti in v morje padla daleč stran od ciljnega območja.

V primeru izstrelitve Here bo ta stopnja odpotovala previsoko, da bi kasneje znova vstopila v atmosfero in bo postala del vesoljskih smeti. Zato je FAA odobrila dotično izstrelitev, ne pa tudi vseh ostalih, pri katerih druga stopnja pade iz orbite. Čeprav se to dogaja praviloma nad odročnimi predeli oceanov, vseeno obstaja tveganje, da se resno zaplete in kak kos pade na poseljena območja, zato je FAA previdna. Uprava bo počakala analizo družbe Spacex in nato odločala, kdaj bodo falconi 9 znova redno poleteli.

Dotična raketa, ki je uspešno izstrelila Hero, je poletela 23. zapored, to je bila tudi zadnja izstrelitev za raketo, ki ni pristala, kakor sicer zdaj že rutinirano pristajajo Spacexove rakete na trdnih tleh ali plavajočih ploščadih sredu oceana.