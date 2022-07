Strojni slikar

V nadaljevanju preberite:

Razvijalci in preizkuševalci takšnega programja na videz kar tekmujejo, kdo bo zgeneriral bolj navdušujoče bizarne sličice. A za takšnim igračkanjem se skriva pomembno in zahtevno testiranje meja današnjih algoritmov strojnega učenja. Tudi generatorji slik trpijo za podobnimi hibami kot siceršnji produkti strojne inteligence: povzemajo rasne, spolne in druge stereotipe ter predstavljajo potencialno težavo zaradi zmožnosti ustvarjanja lažnih, manipulativnih vsebin. To je navsezadnje razlog, da je njihovo preizkušanje še vedno zvečine omejeno na izbrane strokovnjake. In imamo v bistvu srečo, da ga pri kracanju po digitalnem platnu še vedno tudi precej lomijo.