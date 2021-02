Testno plovilo za zaznavanje gravitacijskih valov

Izstrelitev: 3. decembra 2015

Masa: 810 kg

Mere: 2,9 × 2,1 m

Cena odprave: 400 milijonov evrov

Konec odprave: 30. junija 2017

Decembra 2015 je Evropska vesoljska agencija na krovu Vege proti Lagrangeevi točki poslala satelit Lisa Pathfinder, da bi preveril, ali tehnologija že omogoča zaznavanje najšibkejših gravitacijskih valov, ki jih je pred več kot sto leti predvidel Albert Einstein. (Dva meseca kasneje so znanstveniki sporočili, da so z zemeljskih observatorijev Ligo in Virgo 14. septembra 2015 prvič zaznali valove v tkanini prostor-čas.)Testna vesoljska odprava, vredna okoli 400 milijonov evrov, je bila opremljena z laserskim interferometrom, s katerim pri Esi nameravajo opremiti nov vesoljski observatorij gravitacijskih valov. Odprava je načrtovana za izstrelitev leta 2034, saj je Lisa Pathfinder dokazala, da je takšna odprava možna.Plovilo, opremljeno s tehnološko dovršenim pogonskim sistemom, so utirili v stabilno točko L1, kjer je zaradi vplivov gravitacije Sonca in Zemlje stabilno krožila. Zaznavanje šibkih gravitacijskih valov bi omogočilo novo spoznavanje vesolja, šibke valove namreč drugi šumi zameglijo in skrijejo pred zemeljskimi napravami. Testirali so, ali je šum plovil dovolj nizek, da ne preglasi iskanega signala.Lisa Pathfinder torej ni zaznavala valov, saj je šlo le za preverjanje koncepta, jih pa bo lovila Lisa. To je skupno ime za tri plovila, med katerimi bo kar nekaj milijonov kilometrov. Povezana bodo z laserskimi žarki, s katerimi bodo ugotavljali, ali jih je prešel gravitacijski val. Ko mimo občutljivega laserja prispe ta val, se en krak skrči, drugi raztegne, gravitacijski valovi se sprožijo, ko trčijo ob črne luknje ali nevtronske zvezde.Lisa Pathfinder je bila eno najtišjih kadarkoli izstreljenih plovil. Ni bila opremljena z nekaterimi tipičnimi instrumenti, je pa imela tehnološki paket z različnimi senzorji, ki ga je izdelala Esa, ter sistem s posebnimi potisniki, ki ga je prispevala Nasa. Agenciji sodelujeta tudi pri odpravi Lisa.Utirjenje v okolico točke L1, ki je od Zemlje oddaljena 1,5 milijona kilometrov, se je zgodilo 22. januarja 2016, nato so plovilo tri mesece kalibrirali, aprila pa so sporočili, da je odprava dokazala upravičenost Lise. Testno plovilo so deaktivirali 30. junija 2017.