Tudi Ilko je osupnil: Prav nič mu ne manjka

Huawei P50 Pro in P50 Pocket nista izjemi, saj ponujata vrhunsko vrednost za svoj denar in ne sklepata nikakršnih kompromisov pri svojih funkcijah. Odlikujejo ju neprimerljiva zmogljivost, napredna kamera in dovršen dizajn, kjer še posebej izstopa P50 Pocket s svojo inovativno zložljivo obliko. Uporabnikom pa omogočata tudi dostop do vseh najbolj priljubljenih aplikacij, kot sta med drugim TikTok in Snapchat. Nekatere so že vnaprej nameščene in pripravljene na takojšno uporabo, druge pa najdete v trgovini AppGallery.

Na telefonih Huawei P50 Pro in P50 Pocket so nameščene mobilne storitve Huawei (HMS). Da bi zadostili potrebam različnih kategorij uporabnikov, je v trgovini AppGallery, osrednjem elementu ekosistema HMS, več kot 187 tisoč različnih aplikacij. Zaradi tega ni presenetljivo, da se je število njenih mesečno aktivnih uporabnikov v zadnjem letu povečalo za 10 odstotkov, uporabniki pa so začeli koristiti tudi številne ugodnosti in promocije, ki jih v omenjeni trgovini nikdar ne zmanjka.

Uporabnikom telefonov serije Huawei P50 na voljo vse aplikacije FOTO: Huawei

Sicer sta omenjena telefona pripravljena na uporabo že, ko ju vzamete iz škatle. Imata namreč zelo bogat nabor vnaprej nameščenih aplikacij, do katerih lahko dostopate takoj in z le enim klikom. Aplikacije podpirajo vse od športnih dejavnosti in skrbi za zdravje do dostopa do novic in zabavnih vsebin.

Preprosto potovanje z zemljevidi Petal

Navigacija je ena od tistih storitev, ki jih mora podpirati vsak pametni telefon. Na telefonih Huawei zanjo poskrbi aplikacija Petal Maps, ki vas je sposobna voditi med vožnjo z avtomobilom, kolesarjenjem, pešačenjem ali uporabo sredstev javnega prevoza. Aplikacija, ki ima zunaj Kitajske več kot 20 milijonov uporabnikov, med drugim prikaže natančen položaj v zaprtih prostorih, prikazuje zgradbe v 3D-podobi in zna napotke prikazovati tudi na zaslonu povezane pametne ure Huawei. Po želji lahko prek aplikacije Bold in neposredno z zemljevidov Petal celo naročite taksi.

Varni prostor za datoteke

S tolikšnim naborom aplikacij je nedvoumno treba zagotoviti varno in ugodno mesto za hranjenje raznovrstnih datotek, ki jih dnevno ustvarjate na svoji napravi. Arhiviranju podatkov je namenjena aplikacija Huawei Mobile Cloud, ki bo poskrbela za varno hranjenje fotografij, videoposnetkov, zabeležk in drugih dokumentov v oblačni shrambi. Pri tem je še izredno preprosta za uporabo ter je popolno orodje za organizacijo in upravljanje z datotekami.

Na voljo je širok nabor aplikacij, ki se bodo mnogim zdele neprecenljive. FOTO: Huawei

Celovito spremljanje zdravja

Pametni telefoni Huawei imajo odlično aplikacijo za beleženje dejavnosti in spremljanje zdravja – aplikacijo Huawei Zdravje. Poleg spremljanja telesne teže in nabora podprtih športnih dejavnosti s pomočjo povezane pametne ure neprestano beleži srčni utrip in nasičenost kisika v krvi, spremlja raven stresa in celo poskrbi za analizo spanja. Poleg poglobljenega vpogleda v spanje ima aplikacija tudi pametno budilko, ki začne bujenje, ko ste v fazi rahlega spanja.

Na aplikacijo Home Workouts medtem lahko gledate kot na pomočnika pri dnevnih telesnih vadbah, ki jih lahko opravljate kjerkoli in brez posebne opreme. Ker se zna osredotočiti na izbrane mišične skupine, boste zlahka krepili moč in ohranjali telesno pripravljenost v udobju svojega doma. Še eno aplikacijo je treba omeniti. Aplikacija StepsApp bo poskrbela za štetje korakov s pametnim telefonom in tako omogočila spremljanje, koliko se gibljete na dnevni, tedenski, mesečni ali celoletni ravni.

Uredite video z aplikacijo Petal Clip

Pametni telefoni Huawei omogočajo preprost dostop do orodja za urejanje videov Petal Clip, ki bistveno pospeši ustvarjanje izjemnih videovsebin. Aplikacija namreč ponuja široko paleto funkcij urejanja videoposnetkov, vključno s posebnimi učinki, nalepkami, zvočnimi učinki, pisavami in drugimi elementi, ki jih boste ravno tako z veseljem vključili v svoja dela. Postopek urejanja je hiter in zabaven ter zagotavlja, da boste pritegnili pozornost uporabnikov družbenih medijev.

Priljubljena družbena omrežja in aplikacije za takojšno sporočanje, kot so Facebook, TikTok, Snapchat, WhatsApp Telegram, Viber in Instagram, so na voljo za takojšen prenos iz trgovine AppGallery. FOTO: Huawei

Ne pozabite na igranje

Huawei GameCenter je namensko okolje za iskanje, igranje in deljenje rezultatov v priljubljenih mobilnih igrah. Ponuja pa neprimerno več. Med drugim lahko nastavite način igranja brez motenj, ko telefon samodejno utiša dohodne klice in sporočila. Na voljo so tudi ekskluzivne ponudbe, kot so darila in kuponi, ki jih lahko uporabite v izbranih igrah.

Prilagojeno iskanje in dostop do novic

Iskalnik Petal (Petal Search), ki je v obliki iskalnega orodja vnaprej nameščen na telefonih P50 Pro in P50 Pocket, ponuja veliko več kot običajna tovrstna storitev. Poleg pomoči pri iskanju aplikacij ima vgrajen seznam virov novic, ki ga lahko prilagodite glede na kategorijo informacij, ki vas zanimajo.

Iskalnik ponuja novo možnost dostopa do aplikacij, saj poišče in združi informacije ter vsakemu uporabniku ponudi natančne rezultate za popolno prilagoditev in možnost upravljanja svojega pametnega telefona. Aplikacije ne glede na njihovo vsebino in namen navede neodvisno od vira, zato je tudi globoko integriran s trgovino AppGallery. Tiste, ki so na voljo v njej, prikaže na vrhu vrnjenega seznama z rezultati iskanja. To je pomembno, ker je najboljši in najbolj preprost vir novih aplikacij, v katerega Huawei vsak teden doda na stotine novih. Iskalnik Petal lahko sicer uporabite tudi za pregled dnevnih novic, športnih rezultatov in načrtovanje potovanj, saj med drugim vsebuje informacije o restavracijah, letih in namestitvah.

Med spoznavanjem vašega telefona Huawei boste med drugim naleteli na sezname priljubljenih aplikacij v vašem okolju in vam prilagojene ponudbe.

Bogat ekosistem »storitvenih« aplikacij bo zadostil potrebam, vendar novi telefon ponuja še veliko več v smislu dostopa do raznolikih aplikacij. Pametni telefoni Huawei P50 Pro in P50 Pocket so namreč zasnovani za povezovanje, obveščenost in zabavo. Kar potrebujete, je pravzaprav oddaljeno en sam dotik.

FOTO: Huawei

Ostanite v stiku z najbližjimi

Priljubljena družbena omrežja in aplikacije za takojšno sporočanje, kot so Facebook, TikTok, Snapchat, WhatsApp Telegram, Viber in Instagram, so na voljo za takojšen prenos iz trgovine AppGallery ali s povezave, ki vam jo poda iskalnik Petal. Ravno tako je na voljo aplikacija Tinder, če iščete sorodno dušo, medtem ko ljubitelji filmov in serije ne boste spregledali aplikacije Netflix.

Od počitnic do uživanja v glasbi

Na voljo je širok nabor aplikacij, ki se bodo mnogim zdele neprecenljive. Sem spadata aplikaciji Booking in Trivago za iskanje nastanitev in idej za počitnikovanje ter ne nazadnje aplikaciji pretočne glasbe Deezer in Tidal.

Celovita ponudba bančnih in finančnih aplikacij

Pri oblikovanju uporabniške izkušnje so pri Huaweiu dali prav poseben poudarek tudi dostopu do bančnih in finančnih aplikacij. Tako se je le v preteklem letu pridružilo več kot 300 ključnih mednarodnih in lokalnih bank, med drugim v Sloveniji NLB, NKBM, Sparkasse, Intesa Sanpaolo in mBills. Huaweievi uporabniki zdaj lahko s telefonom tudi plačujejo, zahvaljujoč NFC-rešitvi za brezkontaktno plačevanje po zaslugi finančne storitve Revolut, ki jo je mogoče povezati z aplikacijo Curve.

FOTO: Huawei

Manjka še kaj?

Kaj pa Zoom in Twitter? Oboje vam je na voljo. Do aplikacije Zoom pridete v trgovini AppGallery, medtem ko lahko na novi telefon aplikacijo Twitter in še nekatere druge prenesete s starega s pomočjo orodja Phone Clone. Ravno tako vam vir za namestitev te aplikacije prikaže iskalnik Petal. Poleg tega so vzpostavili tudi odličen vir za pomoč uporabnikom AppsOnHMS.com, kjer so na voljo video in drugi vodiči za dostopanje do posameznih aplikacij.

Kot vidite, novi telefoni Huawei ne postavljajo nikakršnih omejitev, ko gre za dostop do različnih aplikacij. Trgovina AppGallery in iskalnik Petal predstavljata široka vrata v svet mobilnih aplikacij, sta preprosta za uporabo, hitra, intuitivna in zasnovana, da vam pomagata.

Naročnik oglasne vsebine je Huawei