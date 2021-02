Tudi komuniciranje znanosti je del znanosti

V nadaljevanju preberite:

Ko nas je povsem nepripravljene ujel novi koronavirus, je prof. dr. Roman Jerala postal interpret znanstvenega jezika in nam pomaga, da lažje razumemo, s kakšnim virusom se spopadamo in kako učinkovite so naše obrambne taktike. A covid-19 je le delček njegovege zgodbe, večino časa z ekipo išče rešitve, s katerimi bi lažje premagali raka, ozdravili neozdravljive bolezni, preprečili, da bi se bolezenske okvare sploh pojavile. Dizajnirajo tudi nove proteine in druga orodja, za katera se bo šele pokazalo, kaj zmorejo.



Saša Senica se je z Romanom Jeralo pogovarjala o prebojnih idejah v sintezni biologiji, razvoju cepiva proti covidu-19 in hitrih testih ter o twitterju in komuniciranju znanosti. Na Kemijskem inštitutu ga je fotografiral Jože Suhadolnik.