Tudi sateliti niso imuni za hekerske napade

Brez satelitov bi težko razumeli, kako deluje naš planet, njegovo ozračje in oceani. Terra je prvi izmed Nasinih satelitov v programu za opazovanje Zemlje (Earth observing system), ki zbirajo podatke o atmosferi, površju, vodah in odnosih med njimi.

Izstrelitev: 18. decembra 1999 Masa: 4864 kg Višina orbite: 705 km Število instrumentov: 5

Terro (ime izvira iz latinskega izraza za Zemljo) so izstrelili decembra 1999, po več kot dvajsetih letih kljub nekaterim nesrečnim dogodkom še vedno uspešno deluje v skoraj polarni orbiti na višini 705 kilometrov. Opremljena je s petimi instrumenti, ki opazujejo spreminjajoče se okolje.

Med drugim omogočajo zbiranje podatkov o temperaturi, oblakih, zračni vlagi, trajanju snežne odeje. Ker gre za dolgoletne zbirke, lahko iz njih dobro vidijo spremembe.

Aralsko jezero leta 2000. Fotografijo je posnel satelit Terra. FOTO: Nasa

Aralsko jezero leta 2018. FOTO: Nasa

Podatke dopolnjujejo še s podatki satelitov Aqua in Aura iz istega programa. Satelit je bil junija in oktobra 2008 tarča hekerskega napada, prvič so nadzor nad njim prevzeli za dve minuti, drugič za devet minut, niso pa spremenili njegovega delovanja. Podobnega napada je bil oktobra 2007 in julija 2008 deležen tudi Nasin Landsat-7. Terra naj bi delovala še vsaj do leta 2025, nekaj let kasneje pričakujejo, da bo padla v atmosfero.

Dubaj leta 2000 (posnetek satelita Terra). FOTO: Nasa

Dubaj oktobra 2002 FOTO: Nasa