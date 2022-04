Twitter napovedal testiranje možnosti urejanja objav

Ameriško družbeno omrežje Twitter bo kmalu začelo testirati gumb, ki bo uporabnikom omogočil urejanje njihovih objav oziroma tvitov. Uradna napoved je prišla po tem, ko je novi član upravnega odbora Twitterja in največji posamični delničar Twitterja Elon Musk o tem povprašal uporabnike in velika večina jih je bila za.

Musk, sicer ustanovitelj podjetij Tesla in Spacex, je postal lastnik 9,2-odstotnega deleža Twitterja, je v ponedeljek razkrila ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo. S skoraj tri milijarde dolarjev vredno investicijo je postal največji posamični delničar podjetja.

Dan zatem so v Twitterju napovedali, da se Musk pridružuje njihovemu upravnemu odboru.

73 odstotkov glasovalo za urejanje objav

Še isti dan je Musk v zapisu na twitterju svoje sledilce vprašal, ali so za uvedbo gumba, ki bi jim omogočil naknadno urejanje že objavljenih tvitov. Odgovorilo je več kot 4,4 milijona uporabnikov, od tega jih je več kot 73 odstotkov glasovalo za takšno rešitev.

»Ko že sprašujte ... da, od lani razvijamo možnost urejanja,« je Twitter nato zapisal na svojem komunikacijskem kanalu. »Ne, te ideje nismo dobili iz spletne ankete,« so še dodali.

Tehnološki velikan iz San Francisca je napovedal, da bo testiranje začel v prihodnjih mesecih in glede na izkušnje prilagodil končno rešitev. Sprva bo urejanje objav na voljo uporabnikom storitve twitter blue, ki za mesečno naročnino treh dolarjev omogoča dostop do posebnih vsebin in možnosti.

Blue je na voljo uporabnikov Twitterjeve aplikacije v Avstraliji, Kanadi, na Novi Zelandiji in v ZDA.