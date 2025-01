Umrl je akademik Gabrijel Kernel, specialist za fiziko osnovnih delcev

Izteklo se je življenje mednarodno uglednega fizika, dolgoletnega zaslužnega profesorja na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in akademika prof. dr. Gabrijela Kernela, so sporočili s Slovenske akademije znanosti in umetnosti, kjer se bodo od svojega dolgoletnega člana poslovili z žalno sejo.

Kernel velja za fizika, ki je v Sloveniji utemeljil eksperimentalno fiziko osnovnih delcev, kjer ima naša država svetovni sloves, že v 70. letih minulega stoletja pa je ustanovil skupino mladih slovenskih fizikov, ki se je pridružila raziskavam v evropskem laboratoriju za fiziko delcev Cern v Ženevi. Bil je tudi pomemben znanstvenik Inštituta Jožefa Stefana.

Rojen je bil leta 1932 v Kočah pri Postojni, diplomiral pa na Odseku za tehniško fiziko FNT. Do magisterija in doktorata leta 1965 je bil zaposlen na Institutu Jožef Stefan, med letoma 1960 in 1965 pa je deloval kot honorarni asistent za fiziko na MF in FE. Od 1966 do 1968 je bil znanstveni sodelavec na Univerzi v Oxfordu in od 1967 Hertford Collegeu.

Po vrnitvi je postal znanstveni sodelavec na Institutu Jožef Stefan, leta 1970 pa je bil izvoljen za docenta, 1976 za izrednega in leta 1981 za rednega profesorja na Univerzi v Ljubljani.

Ključen za razvoj študija fizike delcev

Gabrijel Kernel. FOTO: Tomi Lombar/Delo

V 70. letih prejšnjega stoletja, ko domača oprema v jedrski fiziki ni več zadoščala in se je v svetu zelo razvila fizika osnovnih delcev, je dr. Kernel ustanovil skupino mladih slovenskih fizikov in se z njimi pridružil raziskavam s spektrometrom Omicron v slovitem Cernu, evropskem laboratoriju za fiziko delcev v Ženevi. Skupina se je pri svojem delu res izkazala.

Dr. Kernela so izbrali za nosilca eksperimenta, ki je v strokovni javnosti doživel velik odmev. V 80. letih je slovensko skupino vključil v eksperiment Argus, ki se je posebej proslavil z odkritjem mešanja mezonov B. V 90. letih je sodeloval pri eksperimentu Delphi, ki je bistveno prispeval k poznavanju parametrov standardnega modela osnovnih delcev.

Objavil je približno 300 člankov v mednarodnih revijah in imel številne predstavitve svojih raziskav na mednarodnih konferencah. Leta 1995 je bil izvoljen za izrednega člana SAZU in leta 2001 za rednega. Od leta 2008 je bil načelnik Oddelka za matematične, fizikalne in kemijske vede III. razreda akademije. Leta 2011 je prejel tudi Zoisovo nagrado za življenjsko delo.

»Profesor Kernel je bil ne le vrhunski znanstvenik, temveč tudi predan pedagog in mentor, ki je navdihnil generacije mladih fizikov. Bil je ključen za razvoj študija fizike delcev na Univerzi v Ljubljani ter izjemen mentor pri diplomskih, magistrskih in doktorskih delih. Predvsem pa je bil čudovit človek in sodelavec, ki je znal vselej prisluhniti svojim mlajšim kolegom in z njimi deliti svoje razkošno znanje,« so o njem zapisali na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani.