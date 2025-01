Varuhi preteklosti v digitalni dobi

V nadaljevanju preberite:

Sodobna arhivistika se v dobi digitalizacije spoprijema z različnimi izzivi, ki so posledica hitrega tehnološkega razvoja, eksponentne rasti količine podatkov ter spreminjajočih se družbenih in pravnih zahtev. »V zadnjih letih postaja vse bolj pomemben proces vrednotenja digitalnega gradiva, saj se v nepregledni množici informacij zastavlja vprašanje, kako izbrati, kaj je vredno ohraniti za prihodnje generacije,« pravi dr. Miroslav Milovanović.

Kaj so nestrukturirani podatki in zakaj so pomembni za arhivistiko, je na konferenci, ki so se je udeležili strokovnjaki iz več kot dvajsetih držav, pojasnil dr. Milovanović, ki je pod mentorstvom prof. dr. Miroslava Novaka kot prvi doktorand študija arhivskih znanosti na Univerzi Alma Mater Europaea v Mariboru pred kratkim zagovarjal doktorsko delo o uporabi strojnega učenja v arhivistiki.

»Nestrukturirani podatki v digitalni obliki so ključnega pomena za arhivistiko, saj danes predstavljajo velik del zgodovinsko, kulturno in administrativno pomembnih informacij, katerih pravilna obdelava, hranjenje in dostopnost so nujni za ohranitev digitalne dediščine in zagotavljanje preglednosti delovanja organizacij,« poudarja sogovornik.