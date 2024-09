Večina denarja gre še vedno v prohibicijo

V nadaljevanju preberite:

Konoplja in njeni učinki so eno najbolj zanimivih področij za raziskovalce. Vse težave sicer še niso odpravljene, od zavračanja nekaterih medicinskih krogov in organizacij do klasičnih standardov za zdravila, ki imajo praviloma po eno učinkovino, konoplja pa jih ima kakih petsto. A veliko raziskav že kaže, da konoplje v medicini nikakor ne gre prezreti.

O uporabi konoplje v medicinske namene so govorili tudi na nedavni mednarodni strokovni konferenci s področja industrije konoplje – International Cannabis Business Conference (ICBC), ki je potekala na Bledu. Pri nas nastaja konzorcij za konopljo Concan, ki bo vključeval tako proizvajalce kot raziskovalce. Že to je precej unikatno, želje pa so še večje. Kot konzorcij si želijo vstopiti v projekt Srip Zdravje, v katerem podpirajo in ustvarjajo stabilne pogoje za razvoj in raziskave, od tam pa bi lahko kandidirali za sredstva za raziskave, lažje bi poiskali tudi investitorje.