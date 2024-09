Slovenija bo šla pri konoplji po poti Nemčije še v tem mandatu

V nadaljevanju preberite:

Severnoameriška sprostitev rabe pripravkov iz cvetov konoplje, nemška delna legalizacija in veliko drugih primerov, ne nazadnje pa tudi slovenski referendum, kažejo, da si ljudje v zdravstvu in drugje želijo tudi pripravke iz konoplje. Ekipa vlade se bo posvetovala še s poznavalci in združenji bolnikov o tem, kaj pravzaprav potrebujejo, potem pa bodo poslanci vložili zakon o gojenju, predelavi in tudi uporabi konoplje. S tem naj bi obšli vztrajne nasprotnike v NIJZ in ministrstvu za zdravje.

Metka Paragi, državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade, je na konferenci ICBC na Bledu opozorila, da je že lani obljubila spremembe slovenske politike do konoplje, letos pa so naredili nekaj večjih korakov.