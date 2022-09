Vesoljski observatorij za iskanje molekul življenja

Nasin submilimetrski astronomski satelit Swas je bil vesoljski teleskop, s katerim so po vesolju iskali vodo in druge molekule, ki jih povezujemo z življenjem, kot ga poznamo. Swas je v sedmih letih delovanja postregel z meritvami pojava vode v Galaksiji.

S teleskopom so razkrivali tudi skrivnosti medzvezdnih oblakov, v katerih se rojevajo nove zvezde in planeti, opazovali so planete in komete v našem osončju. Preučeval je strukturo in kemično sestavo medzvezdnih oblakov plinov in prahu, ti delci so pomembni za oblikovanje kateregakoli planeta, določene molekule pa so seveda ključne za nastanek življenja. Za zdaj menimo, da je ena ključnih sestavin voda, pa tudi denimo ogljik in kisik.

Izstrelitev: 6. decembra 1998 Masa (ob izstrelitvi): 288 kg Velikost: 1,6 x 1 m Orbita: 638 x 651 km Konec odprave: 1. septembra 2005

Satelit je odkril različne izotope obeh teh spojin in molekule, ki jih tvorita, denimo vsem znana kisikova molekula O2, pa ogljikov oksid in manj pogost izotop ogljika 13C. S satelitom so opazovali več kot sto takšnih oblakov v naši galaksiji.

Swas so uporabili tudi kot podporno infrastrukturo odprave Deep Impact, ki je v komet Tempel 1 poslala izstrelek. Poskrbel je za analizo kemične sestave kometa pred in med obiskom Deep Impacta ter po njem. Zanimivo je, da so takrat njegovo odpravo uradno že končali in je bil upokojen, a so ga za nekaj časa znova obudili.

Satelit so oblikovali v harvardskem centru za astrofiziko. Bil je del Nasinega programa majhnih nizkocenovnih raziskovalnih satelitov Smex. Swas je deloval od leta 1998 do 2005, od takrat hibernira in kroži okoli Zemlje.